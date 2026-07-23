"Steh auf Nazis": Melissa Naschenweng verärgert mit KI-Panne

Eine harmlose Konzert-Erinnerung von Melissa Naschenweng (36) ist auf Facebook plötzlich zum Aufreger geworden: Unter einem Video ihrer Shows in Tirol blendete die automatische Untertitel-Funktion von Meta einen skandalösen Satz ein. Aus ihrem im Kärntner Dialekt gesungenen Hit "I steh auf Bergbauernbuam" wurde in den deutschen Untertiteln "Ich steh auf die Nazis". Erst als irritierte Fans den bizarren Text unter dem Clip meldeten, bemerkte das Team der Sängerin die Panne, wie die Tiroler Tageszeitung berichtet. Das Management der selbst ernannten "Alpenbarbie" reagierte umgehend und stellte die automatische Untertitelung auf Facebook komplett ab.

Gegenüber der Tiroler Tageszeitung erklärte das Management, man gehe dem Vorfall derzeit nach: "Wir versuchen der Ursache auf den Grund zu gehen und haben zur Sicherheit die Funktion vorerst auf Facebook deaktiviert." Damit soll verhindert werden, dass die von Meta eingesetzte KI bei Melissas Dialekt noch einmal derart danebenliegt. Die Musikerin selbst, die sich in der Vergangenheit bereits öffentlich zu Themen wie Gendern oder "Angst im eigenen Land" geäußert hatte, verzichtete bislang auf ein eigenes Statement zu der Untertitel-Panne. Stattdessen tauchte das Tirol-Rückblicksvideo ohne die automatische Transkription erneut auf, während in den Kommentaren weiter über die kuriose Fehlinterpretation diskutiert wird.

Auf ihren Social-Media-Kanälen beschäftigt sich Melissa derzeit lieber mit einem anderen Thema: ihrem Image. Als "Alpenbarbie" setzt die Schlagersängerin auf Glitzer-Outfits, Badenixen-Posen im Badeanzug und ihre Harmonika – ein Look, der ihr immer wieder spitze Bemerkungen einbringt. Auf Instagram und Facebook konterte sie nun mehrere kritische Kommentare zu ihrem Auftreten. Ein Nutzer forderte sie auf, lieber Barbie zu spielen als Harmonika zu spielen – worauf Melissa trocken antwortete: "Ich spiel' beides!" Zusätzlich teilte die Musikerin ein deutliches Statement gegen Missgunst und Negativität im Netz und machte klar, dass sie sich von spitzen Bemerkungen zu ihrem Look nicht unterkriegen lassen will.

Anzeige Anzeige

Imago Melissa Naschenweng, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Imago Melissa Naschenweng, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa_naschenweng Sängerin Melissa Naschenweng postet ein Foto von sich in einem roten Jumpsuit, März 2026.

Anzeige

Braucht es von Melissa selbst noch ein Wort zur Panne – oder reicht das bisherige Vorgehen? Ein eigenes Statement von ihr wäre gut. Reicht so – Panne behoben, weiter geht’s. Ergebnis anzeigen