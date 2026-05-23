Melissa Naschenwengs Vater packt über harte Karrierezeit aus

Was es bedeutet, sich im Musikgeschäft von ganz unten nach oben zu kämpfen, weiß Melissa Naschenweng (35) nur zu gut. In der ORF-Doku "Dok 1: Vom Talent zum Superstar – Der harte Weg zum Ruhm" sprechen die Sängerin und ihr Vater Andreas Müllmann jetzt sehr offen über die schwierigen Anfangsjahre ihrer Karriere. Besonders beeindruckend: Andreas schloss für sage und schreibe neun Jahre sein eigenes Gasthaus, um seine Tochter zu ihren Auftritten begleiten und sie bestmöglich unterstützen zu können. Denn Melissa, die heute auf ein Lob von Schlager-Queen Helene Fischer (41) stolz sein kann, dachte in dieser Zeit mehrfach daran, alles hinzuwerfen.

Im Gespräch mit Moderatorin Lisa Gadenstätter blickt Andreas auf diese Zeit zurück und erinnert sich dabei auch an den teils rüden Umgangston hinter den Kulissen. Während die Atmosphäre bei kleinen Bühnen noch angenehm gewesen sei, habe sich das bei größeren Auftritten schnell geändert. Obwohl Melissa und er stets freundlich und höflich gewesen seien und alle gegrüßt hätten, sei ihnen der Respekt oft verweigert worden. "Ab und zu haben sie sich nicht mal umgedreht", klagt er gegenüber dem ORF. Mit wachsendem Erfolg seiner Tochter, die nun sogar eine eigene "Madame Tussauds"-Figur bekommen soll, habe sich das Verhalten dieser Personen dann schlagartig verändert – und genau das hat bei ihm Spuren hinterlassen: "Das hab ich sehr arschig gefunden. Es ist dann so weit gegangen, dass sie weiter gestiegen ist und auf einmal haben die sich umgedreht."

Melissa Naschenweng stammt aus Kärnten und zählt heute zu den bekanntesten Volksmusikstars des deutschsprachigen Raums. Ihr Vater versucht, die schwierigen Jahre hinter sich zu lassen, und gibt sich heute versöhnlich: "Alles vergessen, was früher war." Sein abschließendes Fazit über die gemeinsame Zeit fällt dennoch ehrlich aus: "Es war anstrengend. Es war schön, aber es war auch sehr hart." Melissa feierte bereits erste Erfolge im Jahr 2010 mit ihrem Sieg beim Alpen-Grand-Prix und dem Gewinn des Musikantenstadl-Nachwuchswettbewerbs 2012. Ihr endgültiger Durchbruch gelang ihr allerdings erst 2019 mit dem Party-Hit "I steh auf Bergbauernbuam" und dem Album "Wirbelwind".

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Imago Melissa Naschenweng, Juni 2025

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin

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Imago Melissa Naschenweng, Mai 2025