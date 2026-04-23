Melissa Naschenweng bekommt eigene "Madame Tussauds"-Figur

Schlagerstar Melissa Naschenweng (35) bekommt ihre ganz persönliche Ehrung aus Wachs: Madame Tussauds Wien hat offiziell bestätigt, dass die Kärntnerin eine eigene Wachsfigur erhält. Mitte Juni soll die Figur im Wiener Prater feierlich enthüllt werden – und das in prominenter Gesellschaft. Die Sängerin wird dort künftig Seite an Seite mit anderen großen Namen der österreichischen Musikszene stehen, darunter Andreas Gabalier (41), Hansi Hinterseer (72) und Christina Stürmer (43). Für Melissa ist es eine Auszeichnung, die sie laut oe24 Aussagen tief bewegt hat. "Ich war schlichtweg sprachlos, als ich von der Ehre erfuhr", sagte sie. Für sie sei die Aufnahme bei Madame Tussauds die wohl schönste Auszeichnung ihrer bisherigen Karriere – besonders mit Blick auf ihre Verbundenheit zu ihrer Heimat im Lesachtal.

Die Vorbereitungen für die Wachsfigur sind bereits in vollem Gange. Schon im Oktober 2025 fand eine rund dreistündige Vermessungssitzung statt, bei der Hautton, Augenfarbe und Körpergröße der Sängerin exakt festgehalten wurden. Das Ergebnis soll so lebensecht wie möglich ausfallen. Über Pose und Outfit der Figur wird bis zur großen Präsentation im Juni allerdings noch geschwiegen – der finale Look bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Pressesprecher Lukas Rauscher von Madame Tussauds Wien betonte, dass die Entscheidung für eine Figur der Sängerin leichtgefallen sei: In internen Besucherumfragen habe Melissa regelmäßig die vordersten Plätze belegt.

Die Popularität der Künstlerin kommt nicht von ungefähr. Mit Hits wie "I steh auf Bergbauernbuam" hat sie sich in der Schlagerszene fest etabliert und gilt als besonders nah an ihrer Fanbase. Zuletzt hatte Melissa ihren Anhängerinnen und Anhängern kurz vor einer angekündigten Auszeit noch ein musikalisches Abschiedsgeschenk gemacht und die Single "Wo du herkommst" veröffentlicht – ein Song, der sich, wie die Sängerin selbst betonte, an ihre Wurzeln richtet.

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Imago Melissa Naschenweng, Juni 2025

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imagebroker.com / ActionPress Melissa Naschenweng in Luzern

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Imago Melissa Naschenweng, Mai 2025

Hat sich Melissa eurer Meinung nach ihre eigene "Madame-Tussauds"-Figur verdient? Definitiv – ihre Hits und Fan-Nähe sprechen für sich. Eher verfrüht – andere hätten den Platz vorher verdient. Ergebnis anzeigen