Diese Kollegin hat es Helene Fischer besonders angetan

Helene Fischer (41) verriet im Interview mit OE24, welche Künstlerinnen sie in der deutschsprachigen Musiklandschaft besonders beeindrucken. Dabei fiel ihr Blick auf Melissa Naschenweng (35), deren Entwicklung sie aufmerksam verfolgt. "Melissa finde ich stark. Sie geht mittlerweile sehr konsequent ihren eigenen Weg", so die Schlagerqueen. Helene nimmt nicht nur die musikalische Leistung wahr, sondern auch die Haltung dahinter. Für sie zählt, wenn jemand seine Karriere mit Beständigkeit und eigener Handschrift formt. Helene beschreibt solche Momente nicht als Konkurrenzsituation, sondern als gegenseitige Wertschätzung innerhalb einer Branche, in der Durchhaltevermögen entscheidend ist.

Melissa reagierte schnell, nachdem sie von Helenes Aussage erfahren hatte. Sie teilte den entsprechenden Interviewausschnitt auf Instagram und schrieb dazu: "Von der absoluten Königin so was zu hören, ist ein unglaublicher Motivationsschub." Die Österreicherin zeigte sich dankbar und zugleich überrascht, dass eine der erfolgreichsten Künstlerinnen des deutschsprachigen Pop-Schlagers ihre Arbeit so klar würdigt. Melissa, die aus Kärnten stammt, begann ihre Karriere mit volkstümlichen Einflüssen, bevor sie sich Schritt für Schritt im modernen Alpen-Pop etablierte. Mit Songs wie "I steh auf Bergbauernbuam" oder "Kompliment" erreichte die "Alpenbarbie" ein breites Publikum und schaffte es mehrfach in die Charts. Ihre Live-Auftritte gelten als energiegeladen und auch in den Schlagershows von Helenes Ex-Freund Florian Silbereisen (44) ist sie mittlerweile ein gern gesehener Gast.

Helene, die in diesem Jahr ihr großes 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert, hat eine enge Beziehung zu Österreich, wie sie ebenfalls im Gespräch mit OE24 verriet. "Österreich ist immer ein kleiner Mini-Urlaub für mich." Neben den Fans schätzt sie besonders die kulinarischen Spezialitäten der Alpenrepublik. Die Schlagersängerin steckt aktuell mitten in den Vorbereitungen für ihre große 360-Grad-Tour. "Noch zähle ich nicht die Tage, aber ich merke, dass wir langsam in die heiße Phase kommen und ich wieder unter Strom stehe. Die 360-Grad-Tournee wird komplett anders. Ich habe mich wieder einmal einer neuen Herausforderung gestellt." Fans dürfen also gespannt sein. Und vielleicht schaut ja beim Konzert in Österreich Melissa für ein Duett vorbei.

Anzeige Anzeige

Imago Sängerin Helene Fischer bei den Schlagerchampions 2026 im Velodrom Berlin, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Melissa Naschenweng, Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022