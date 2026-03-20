Fans überrascht: Ist Melissa Naschenweng verlobt?

Melissa Naschenweng (35) hat ihre Instagram-Follower jetzt mit einer Szene aus den Kärntner Bergen in Aufregung versetzt: Schauspieler Michael Steinocher geht vor der Schlagersängerin auf ein Knie und hält eine kleine Schachtel in der Hand. Vor der malerischen Alm-Kulisse wirkt alles wie ein echter Antrag – doch die Auflösung folgt prompt. Der vermeintliche Heiratsantrag ist nicht real, sondern Teil von Melissas erster Hauptrolle im ORF-Fernsehfilm "Herzklang - Zurück zu mir". In ihrer Story machte sie neugierig: "Einschalten lohnt sich, es wird nicht nur romantisch, sondern auch sehr lustig!"

In "Herzklang - Zurück zu mir" spielt Melissa laut Oe24 die Schlagersängerin Melanie Buchauer, die dem Trubel des Showgeschäfts entflieht und sich auf die Alm zu ihrer Großmutter zurückzieht. Dort begegnet sie Nationalpark-Ranger Ben, gespielt von Ferdinand Seebacher, und zwischen den beiden entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Der Antrag von Michael gehört offenbar zu einer anderen Wendung innerhalb der Handlung. Die Premiere der Liebesgeschichte steigt am 4. April um 20.15 Uhr im ORF. Wer nicht warten möchte, kann den Film schon vorab bei ORF ON streamen.

Dass der Film auf einer Alm gedreht wurde, passt perfekt zu Melissa: Die Kärntnerin lebt ihre Heimatverbundenheit auch abseits der Kamera und setzt in ihrer Musik immer wieder auf Natur- und Heimatmotive. Erst vor wenigen Monaten überraschte sie ihre Fans mit neuer Musik. In ihrer Single "Wo du herkommst" stellt sie ihre Wurzeln im Lesachtal in den Mittelpunkt und erinnert daran, wie wichtig es ist, seine Herkunft nicht zu vergessen. Für ihre Fans gibt es also gleich doppelten Grund zur Freude: Sie dürfen sich nun nicht nur über Melissas Musik freuen, sondern sie schon bald auch im TV erleben.

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Imago Melissa Naschenweng, Mai 2025

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MDR/JürgensTV/Beckmann Melissa Naschenweng und Florian Silbereisen

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Imago Melissa Naschenweng, Juni 2025