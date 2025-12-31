Zack Snyder postet ungesehenes "Superman"-Foto mit Henry

Zack Snyder (59) hat seine Fans an Weihnachten mit einem besonderen Nostalgie-Moment überrascht: Der Regisseur teilte am Donnerstag, den 25. Dezember, auf Instagram bislang ungesehene Fotos von Henry Cavill (42) – und zwar in dem legendären Superman-Anzug von Christopher Reeve. Zu sehen ist der Brite im ikonischen blau-roten Kostüm, aufgenommen in einem Testshoot. "Henry Cavill. Das originale Superman-Kostüm. Dieses Foto. Es war unbestreitbar.", schrieb der Filmemacher in seinem Post auf Instagram. Einen Tag später legte Snyder mit einer zweiten Aufnahme nach, auf der Licht über Cavills Brust und das "S"-Symbol fällt. "Mit dem letzten Bild, das ich geteilt habe, und mit diesem hier, das wir WB gezeigt haben, waren sich alle einig: Henry Cavill war Superman. Dort begann die Reise. – Frohe Weihnachten.", kommentierte er und markierte damit den Moment, an dem Henrys Superman-Reise begann.

Die Fotos stammen aus der Zeit, als Zack 2013 "Man of Steel" vorbereitete und Henry als Clark Kent/Superman pitchte. Laut Variety zeigte der Regisseur die Bilder den Warner-Bros.-Entscheidern, die daraufhin grünes Licht gaben. Für Fans ist es ein Blick hinter die Kulissen einer Ära: Henry verkörperte den Kryptonier in insgesamt fünf Filmen des damaligen DC Extended Universe – von "Man of Steel" über "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Justice League" bis zu einem Überraschungsauftritt in "Black Adam" 2022. Kurz darauf gab der Schauspieler bekannt, die Rolle nicht weiterzuführen. Inzwischen trägt David Corenswet (32) im von James Gunn (59) neu aufgestellten DC-Kosmos das Cape, dessen "Superman" im Juli startete.

Zack pflegt seinen Dialog mit den Fans seit Jahren mit Blicken ins Archiv. Auf Instagram teilt der Regisseur regelmäßig Standbilder und Probeaufnahmen aus "Man of Steel" und seinen weiteren DC-Produktionen. Henry bleibt derweil ein gefragter Star abseits des roten Capes: 2024 sah man ihn in "Argylle" und "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", zudem sorgte er mit einem Cameo in "Deadpool & Wolverine" für Schlagzeilen. Als Nächstes stehen unter anderem "In the Grey" und das Remake von "Highlander" an – Projekte, die er gern mit Trainingsfotos begleitet, die seine Disziplin und Routine zeigen. Zack wiederum setzte zuletzt seine "Rebel Moon"-Saga bei Netflix fort und steuerte mit "Twilight of the Gods" eine animierte Serie bei, die seine Vorliebe für Sagenwelten auch fernab von Krypton spürbar macht.

Mike Coppola / Staff / Getty Images Zack Snyder bei der Premiere von "Batman vs. Superman" in New York

Instagram / zacksnyder Henry Cavill im originalen Superman-Anzug

Getty Images Henry Cavill bei einer Premiere von "The Witcher"