"Superman"-Film: Lars Eidinger wird neuer DC-Superschurke

Jetzt ist es raus: Lars Eidinger (49) schlüpft in "Man of Tomorrow" in die Rolle des DC-Superschurken Brainiac. Das bestätigte Regisseur James Gunn (59) am Samstag in den sozialen Netzwerken. "In unserer weltweiten Suche nach Brainiac in 'Man of Tomorrow' stach Lars Eidinger hervor. Willkommen im DCU, Lars", schrieb James unter anderem auf X. Der deutsche Schauspieler stößt damit zum bereits prominenten Cast um David Corenswet (32) als Clark Kent und Nicholas Hoult (36) als Lex Luthor. Der Film, der im Juli 2027 in Deutschland erscheinen soll, führt Superman und seinen Erzfeind wieder zusammen – und bringt damit einen weiteren ikonischen Gegenspieler erstmals auf die große Leinwand.

Mit Brainiac betritt eine der berühmtesten Figuren aus den Superman-Comics die Kinobühne. Der von Otto Binder und Al Plastino erschaffene Android hatte sein Debüt in "Action Comics" #242 und gilt neben Lex Luthor als einer der zentralen Widersacher des Mannes aus Stahl. Für "Man of Tomorrow" stellt die Besetzung einen deutlichen Fingerzeig dar: Neben dem Duell zwischen Superman und Lex rückt nun auch ein kosmisches Mastermind ins Zentrum der Handlung. In Hollywood wird die Rolle als Coup gehandelt, denn Brainiac schaffte es bislang nie in eine Live-Action-Kinoumsetzung. Weitere Plot-Details halten Studio und Regisseur noch unter Verschluss.

Lars, 1976 in Berlin geboren, zählt zu den vielseitigsten und bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Nach seiner Ausbildung erarbeitete er sich schnell einen Ruf für intensive, eindringliche Rollen. Bekannt wurde er durch seine Arbeit in klassischen wie modernen Inszenierungen, in denen er immer wieder mit ungewöhnlichen Interpretationen überzeugte. Parallel glänzte Lars immer wieder in großen Film- und Fernsehprojekten wie „Alle anderen“, „Babylon Berlin“ und „Das perfekte Geheimnis“. Sein Talent, komplexe Charaktere vielschichtig darzustellen, macht ihn auf Bühne und Leinwand gleichermaßen markant. Auch deshalb sind sich Fans sicher: Mit dieser Besetzung für "Man of Tomorrow" hat DC voll ins Schwarze getroffen.

Imago Lars Eidinger in Essen am 12.03.2025

Getty Images Der "Superman"-Cast auf einem Fan-Event, Juli 2025

Lars Eidinger bei der "25 km/h" Premiere 2018