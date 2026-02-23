Sitcom-Star Ashton Kutcher als Superman? So knapp war's

Ashton Kutcher (48) hat sich Anfang der 2000er-Jahre tatsächlich für die Rolle des Superman beworben – und ist dabei deutlich weiter gekommen, als viele Fans vermuten würden. Der damals 32-Jährige absolvierte einen kompletten Screentest in dem ikonischen blau-roten Anzug mit dem berühmten "S"-Emblem auf der Brust. Wie der Schauspieler im Jahr 2010 in einem Interview mit MTV verriet, gibt es sogar Aufnahmen von diesem Vorsprechen. "Ich habe den Superman-Anzug getragen. Ich habe einen Screentest im Superman-Kostüm gemacht", erklärte Ashton rückblickend. Für das Casting stand er gemeinsam mit Keri Russell (49) vor der Kamera, die die Rolle der Lois Lane las.

Hinter dem Projekt steckte Regisseur Brett Ratner (56), der für Warner Bros. an einem neuen "Superman"-Film arbeitete, der intern häufig unter dem Titel "Superman: Flyby" geführt wurde. Das Drehbuch stammte von J.J. Abrams und sollte dem Mann aus Stahl einen frischen Start ermöglichen. Neben Ashton sollen auch Josh Hartnett (47) und Jude Law (53) für die Doppelrolle aus Clark Kent und Superman vorgesprochen haben. Doch das Vorhaben geriet ins Stocken. Ashton selbst sagte später, die Rolle habe sich nicht richtig angefühlt und er habe "wie eine dünne Stange mit aufgeklebten Muskeln" ausgesehen. Letztlich fand Brett keinen passenden Darsteller und verließ das Projekt, das schließlich komplett eingestellt wurde, wie Filmstarts berichtet.

Stattdessen machte das gescheiterte Projekt den Weg frei für "Superman Returns", der 2006 unter der Regie von Bryan Singer (60) in die Kinos kam. Für Ashton hatte das Aus keine negativen Folgen. Er machte weiter Karriere mit Sitcoms wie "Two and a Half Men" und engagiert sich seit Jahren als Investor im Tech-Bereich. Brett hingegen sorgte in den vergangenen Jahren eher mit negativen Schlagzeilen für Aufmerksamkeit. Ihm wird von mehreren Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen und er geriet in die Kritik wegen geschäftlicher Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66). Zuletzt feierte er sein Kino-Comeback mit der Dokumentation "Melania" über die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump (79).

Getty Images Ashton Kutcher im April 2023

ActionPress Clark Kent als Superman im Comic

Getty Images Ashton Kutcher bei der Premiere von "The Beauty" in New York City