Todesursache von "Superman"-Star Valerie Perrine bestätigt

Die genaue Todesursache von Schauspielerin Valerie Perrine (†82) ist jetzt offiziell bekannt. Laut Sterbeurkunde, die dem Magazin People vorliegt, starb die Darstellerin an einem akuten Herz-Lungen-Stillstand. Dieser wird auch als plötzlicher Herzstillstand bezeichnet. Als zugrundeliegende Todesursache gilt die Parkinson-Erkrankung, mit der bei Valerie bereits 2015 diagnostiziert worden war. Zudem stellte das Gesundheitsamt von Los Angeles fest, dass auch Demenz zu ihrem Tod beigetragen hat. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Eve Teschmacher in den "Superman"-Filmen von 1978 und 1980 bekannt wurde, verstarb am 23. März im Alter von 82 Jahren.

Ihre enge Freundin Stacey Souther verkündete Valeries Tod auf Facebook und teilte dort auch eine GoFundMe-Kampagne für die Beerdigung der Schauspielerin. Stacey gab an, dass Valerie friedlich in ihrem Zuhause verstorben sei, umgeben von Liebe – genau so, wie sie es sich gewünscht habe. "Nach mehr als 15 Jahren, in denen sie einen stillen, mutigen Kampf gegen Parkinson und schwächende zentrale Tremor führte, fand die strahlende, lebhafte Frau endlich Ruhe", schrieb die Freundin. Sie beschrieb Valerie als wahre Inspiration, die das Leben in vollen Zügen genossen habe und sich niemals beklagt habe.

Schon zu Lebzeiten hatte sich die Darstellerin mit immensen Herausforderungen konfrontiert gesehen. Der jahrelange Kampf gegen Parkinson setzte nicht nur ihrer Gesundheit zu, sondern auch ihren finanziellen Möglichkeiten. Ihre Freundin hatte bereits im Jahr 2023 eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, die über 95.000 Dollar einbrachte, um dringend benötigte medizinische und alltägliche Ausgaben abzudecken. Auch nach ihrem Tod wandte sich Stacey erneut an Valeries Fans mit der Bitte, sich an den Bestattungskosten zu beteiligen. "Ihr letzter Wunsch ist es, auf dem Forest Lawn Cemetery beigesetzt zu werden, aber nach mehr als 15 Jahren Kampf gegen Parkinson sind ihre finanziellen Mittel aufgebraucht", erklärte die Freundin damals.

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Getty Images Valerie Perrine bei der Bauer Martinez Distribution Launch Party in Akwa, Santa Monica, am 5. November 2005

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Getty Images Valerie Perrine bei der 20-Jahr-Feier der William Holden Wildlife Foundation in Los Angeles, 1. November 2003

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Getty Images Valerie Perrine bei der BAFTA/LA-Empfangsfeier zu Ronald Neames 90. Geburtstag im Four Seasons Hotel, Los Angeles, 23. April 2001