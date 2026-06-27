Weihnachts-Hammer: Jim Carrey soll wieder zum Grinch werden

Jim Carrey (64) sorgt jetzt für echte Weihnachtsfilm-Euphorie: Der Schauspieler soll nach mehr als 25 Jahren noch einmal als Grinch vor die Kamera zurückkehren. Wie unter anderem The Hollywood Reporter berichtet, ist eine Fortsetzung zu "Der Grinch" geplant. Mit dabei sind demnach erneut Regisseur Ron Howard (72) und Produzent Brian Grazer. Bereits vor wenigen Tagen hatten erste Berichte über ein mögliches Grinch-Comeback für Begeisterung bei den Fans gesorgt. Jims Version des grünen Miesepeters aus dem Jahr 2000 genießt längst Kultstatus und gehört für viele fest zur Weihnachtszeit.

Die Rückkehr überrascht auch deshalb, weil Jim in der Vergangenheit offen über die extrem anstrengenden Dreharbeiten gesprochen hatte. Gegenüber Vulture erinnerte er sich zum 25. Jubiläum des Films daran, dass er täglich stundenlang in der Maske saß. Teilweise habe die Verwandlung bis zu neun Stunden gedauert. Dazu kam die Enge des Kostüms, die bei ihm nach eigenen Angaben sogar Panikattacken auslöste. Laut der Berichte soll Ron damals sogar einen Spezialisten organisiert haben, der sonst Militärs dabei schult, belastende Situationen auszuhalten. Trotzdem scheint Jim der Figur noch einmal eine Chance zu geben. Gegenüber ComicBook.com sprach er zuletzt auch darüber, dass er sich den Grinch heute eher per Motion-Capture vorstellen könne – also mithilfe digitaler Technik, bei der seine Bewegungen und Gesichtsausdrücke auf die Figur übertragen werden.

Der erste "Der Grinch"-Film basiert auf dem Kinderbuch "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" von Theodor Seuss Geisel und war ein riesiger Kassenerfolg: Weltweit spielte er rund 350 Millionen US-Dollar (etwa 308 Millionen Euro) ein. Regisseur Ron ließ Jim damals bewusst viel Freiraum zum Improvisieren, da er wusste, dass er seine ganz eigenen Eigenheiten in die Figur einfließen lassen würde. Details zur Story und zum Drehstart werden noch unter Verschluss gehalten, doch allein die Rückkehr des Schauspielers sorgt bei Fans in den sozialen Medien bereits für enormen Hype.

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United Archives GmbH/ Action Press Jim Carrey in "Der Grinch"

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Getty Images Jim Carrey mit dem Ehren-César bei den 51. César-Filmpreisen in Paris am 26. Februar 2026

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Getty Images Jim Carrey in "Der Grinch", 2000