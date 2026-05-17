Jim Carreys abgelehnte Rolle bescherte Fan 5.000 Dollar

Ein Fan hatte Mitte der 1990er Jahre eine unglaubliche Chance: Nintendo Power, das Magazin des Spielzeugriesen Nintendo, verloste im Oktober 1995 eine Rolle in der geplanten Fortsetzung von "Die Maske" – einem der größten Kinoerfolge des Jahres 1994. Der glückliche Gewinner war der damals zwölfjährige Nathan Ryan Runk aus Arbutus, Maryland, wie Filmstarts berichtet. Sein Traum, neben Jim Carrey (64) auf der großen Leinwand zu stehen, sollte sich jedoch nicht erfüllen. Der Schauspieler weigerte sich, seine Rolle in dem geplanten Sequel zu übernehmen, woraufhin die Produktion auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Nathan wurde schließlich vom Chefredakteur des Magazins darüber informiert, dass sein Gewinn wohl niemals eingelöst werden könne.

Das Kleingedruckte des Gewinnspiels bescherte dem Jungen dann zumindest einen finanziellen Ausgleich. In den Teilnahmebedingungen war festgehalten, dass der Gesamtwert aller Preise auf 5.000 Dollar (umgerechnet etwa 4.200 Euro) geschätzt werde – genau diesen Betrag erhielt Nathan als Trostpflaster. Wie er Jahre später gegenüber dem Spielemagazin Destructoid erzählte, stand er dabei vor einer einfachen Wahl: "Sie gaben mir die Wahl, auf unbestimmte Zeit zu warten oder das Geld zu nehmen … Ich habe das Geld genommen. Absolut die richtige Entscheidung!" Ein kluger Schachzug, wie sich im Nachhinein herausstellte.

Denn tatsächlich erschien zehn Jahre später doch noch ein zweiter Teil: "Die Maske 2: Die nächste Generation" – allerdings ohne Jim, der durch Jamie Kennedy (55) ersetzt wurde. Das Ergebnis wurde von Publikum und Kritik gleichermaßen abgestraft. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes steht der Film bis heute bei gerade einmal sechs Prozent und gilt als eine der meistgehassten Fortsetzungen überhaupt. Dass Jim, der aktuell mit Klon-Gerüchten Schlagzeilen macht, sich geweigert hatte, ist wenig überraschend: Der Komiker hatte im Laufe seiner Karriere immer wieder betont, kein großer Fan von Sequels zu sein, da diese seiner Meinung nach kaum mit dem Original mithalten können.

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Imago Jim Carrey bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog 3" im TCL Chinese Theatre IMAX in Los Angeles, 2024

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Jim Carrey in "The Mask"

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Getty Images Schauspieler Jamie Kennedy im Oktober 2016