Comeback: Jim Carrey bald wieder Weihnachtsmuffel "Grinch"?

Mehr als 25 Jahre nach dem großen Kinoerfolg von "Der Grinch" könnte Jim Carrey (64) schon bald wieder in die grüne Kostümierung des berühmten Weihnachtsmuffels schlüpfen. Wie Deadline berichtet, befindet sich der Schauspieler in Gesprächen mit Universal Pictures über eine Rückkehr als Grinch in einer Fortsetzung des Kultfilms. Auch Regisseur Ron Howard (72) soll wieder Regie führen – und damit das Duo wieder vereinen, das den Originalfilm vor über zwei Jahrzehnten zu einem modernen Weihnachtsklassiker gemacht hat.

Über den genauen Inhalt des neuen Films ist bislang noch nichts nach außen gedrungen. Das Drehbuch schreiben Alec Berg, Jeff Schaffer und David Mandel, die unter anderem bereits gemeinsam für bekannte TV-Produktionen arbeiteten. Produziert wird die Fortsetzung von Ron Howard und seinem langjährigen Partner Brian Grazer für Imagine Entertainment. Susan Brandt, CEO von Dr. Seuss Enterprises, übernimmt die Aufsicht über das Projekt. Verschiedene Medien berichten über den geplanten zweiten Teil, wie auch das Branchenmagazin The Hollywood Reporter.

Der Originalfilm aus dem Jahr 2000, der auf dem Kinderbuchklassiker von Dr. Seuss aus dem Jahr 1957 basiert, war ein riesiger Erfolg an den Kinokassen und spielte allein in den USA rund 224 Millionen Euro ein – weltweit sogar 297 Millionen Euro. Noch heute zählt er laut Nielsen zu den meistgestreamten Weihnachtsfilmen der vergangenen fünf Jahre. Dass Jim jedoch in eine Fortsetzung einwilligen würde, schien lange undenkbar: Noch vor drei Jahren dementierte sein Management gegenüber dem Magazin People entsprechende Gerüchte ausdrücklich und erklärte: "Es ist nicht wahr, dass Jim seine Rolle als Grinch in einer Fortsetzung zu 'Der Grinch' wieder aufnimmt."

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Getty Images Jim Carrey in "Der Grinch", 2000

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Imago Jim Carrey bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog 3" im TCL Chinese Theatre IMAX in Los Angeles, 2024

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Getty Images Jim Carrey während der Filmfestspiele in Venedig im September 2017.