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Jim Carrey
Leonardo DiCaprio schwärmt von Comedy-Genie Jim Carrey

Leonardo DiCaprio schwärmt von Comedy-Genie Jim Carrey

- Hannah Kändler
Lesezeit: 2 min

Leonardo DiCaprio (51) mag für seine intensiven Rollen in düsteren Thrillern wie "Shutter Island" und "Departed - Unter Feinden" bekannt sein, doch einer seiner größten schauspielerischen Helden ist ausgerechnet Comedy-Legende Jim Carrey (64). In einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone, das wenige Jahre nach seinem Durchbruch mit Titanic geführt wurde, schwärmte Leonardo von dem Komiker und erklärte: "Ich halte Jim Carrey für ein Genie. Wenn er heute sterben würde, dann würde er so hochgehalten werden wie Peter Sellers." Mit diesem Vergleich bezog sich der Schauspieler auf die körperbetonte Spielweise und die Slapstick-Einlagen, die sowohl Sellers als auch Jim auszeichnen.

Leonardos Begeisterung für das Comedy-Genre spiegelt sich mittlerweile auch in seinen eigenen Rollen wider. In "The Wolf of Wall Street" bewies er erstmals sein Talent für physische Comedy, etwa in der legendären Szene, in der sich seine Figur unter Drogeneinfluss über einen Steinboden zum Auto schleppt. Auch in "One Battle After Another" zeigte er sich von Comedy-Klassikern inspiriert – seine Figur erinnerte stark an Jeff Bridges' (76) "Dude" aus "The Big Lebowski", was der Schauspieler in Interviews selbst als seine größte Inspiration für die Rolle bestätigte. Weitere komödiantische Leistungen lieferte Leonardo in "Once Upon a Time... in Hollywood" und "Don't Look Up", so Filmstarts.

Interessanterweise funktioniert die Bewunderung zwischen den beiden Stars auch umgekehrt. Während Leonardo für sein Gespür für Comedy bewundert wird, hat Jim seinerseits in Filmen wie "Vergiss mein nicht!" oder "Der Mondmann" bewiesen, dass er auch ernste, dramatische Rollen meisterhaft beherrscht. Die beiden Schauspieler zeigen damit, dass sie trotz ihrer unterschiedlichen Schwerpunkte vielseitige Künstler sind, die zwischen den Genres wechseln können.

Leonardo DiCaprio bei den BAFTA Film Awards 2026
Getty Images
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Jim Carrey bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog 3" im TCL Chinese Theatre in Hollywood, 2024
Getty Images
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Leonardo DiCaprio im Mai 2025
Getty Images
Leonardo DiCaprio im Mai 2025
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