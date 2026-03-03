Wurde Jim Carrey geklont? Jetzt spricht sein Management

Jim Carrey (64) sorgte Ende Februar bei den César Awards in Paris für mächtig Wirbel – allerdings nicht unbedingt wegen seines Ehrenpreises. Der Schauspieler, der bei der Veranstaltung gemeinsam mit seiner Partnerin Min Ah, Tochter Jane und Enkel Jackson erschien, sah für viele Fans ungewohnt aus. Sein Gesicht wirkte plötzlich stark verändert, was im Netz sofort wilde Spekulationen auslöste. Einige User behaupteten, bei der Gala sei ein Klon des Stars aufgetreten und nicht Jim selbst. Die Theorie wurde zusätzlich befeuert, als Drag-Künstler Alexis Stone auf Instagram scherzhaft andeutete, er selbst sei als Jim zu der Zeremonie gegangen und habe den Award entgegengenommen.

Ein Vertreter des Schauspielers stellte jetzt nach den Spekulationen gegenüber People klar: "Jim Carrey nahm an den César Awards teil, wo er seinen Ehren-César-Award entgegennahm." Doch die Gerüchteküche brodelte weiter. Nun äußerte sich ein Insider gegenüber der Daily Mail zu Jims Gefühlslage – und die ist offenbar alles andere als gut. "Jim ist traurig. Nicht weil Menschen sein Aussehen infrage stellen oder sich darüber lustig machen, das kümmert ihn überhaupt nicht. Vielmehr ist er traurig, dass die Leute so dumm sind", erklärte die Quelle. Der Comedian finde es frustrierend, in eine Verschwörungstheorie verwandelt worden zu sein und dass Menschen tatsächlich glaubten, er sei nicht der echte Jim Carrey.

Der Star von Filmen wie "Die Maske" und "Der Grinch" lebt seit Jahren zurückgezogen und meidet soziale Medien sowie öffentliche Auftritte weitgehend. Bei den César Awards machte er erstmals seine Beziehung zu Min Ah öffentlich, die er in seiner Dankesrede als seine "erhabene Begleiterin" bezeichnete. Zuletzt war Jim 2024 in "Sonic the Hedgehog 3" als Bösewicht Dr. Robotnik zu sehen. Bereits 2022 hatte der Kanadier angedeutet, sich womöglich zur Ruhe setzen zu wollen – eine Entscheidung, von der er für die dritte Fortsetzung des Videospiel-Abenteuers jedoch Abstand nahm.

Jim ist nicht der einzige Prominente, über den in den vergangenen Wochen bizarre Klongerüchte kursierten. Auch Selena Gomez (33) stand jüngst im Mittelpunkt einer wilden Theorie auf TikTok. Nutzer der Plattform behaupteten, Selena sei 2017 nach gesundheitlichen Komplikationen verstorben und danach durch einen Klon ersetzt worden. Als angebliche Beweise führten sie angebliche Veränderungen in ihrem Aussehen, in der Stimme und im Verhalten an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jim Carrey mit dem Ehren-César bei den 51. César-Filmpreisen in Paris, 26. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jim Carrey mit dem Ehren-César bei den 51. César-Filmpreisen in Paris am 26. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jim Carrey bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog 3" im TCL Chinese Theatre in Hollywood, 2024

Getty Images Jim Carrey backstage bei den 51. César-Filmpreisen in L’Olympia, Paris, 26. Februar 2026