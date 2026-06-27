Yeliz Koc betont: Sie schließt weiteres Kind mit Ex Jimi aus

Yeliz Koc (32) hat die Babyfrage rund um Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34) jetzt deutlich beantwortet. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde stellte die Reality-TV-Bekanntheit klar, dass ein weiteres gemeinsames Kind mit dem Schauspieler für sie nicht mehr infrage kommt. Ein Fan wollte von ihr wissen, ob sie sich ein zweites Baby mit ihrem Ex vorstellen könnte. Yeliz reagierte darauf mit einer klaren Ansage und erklärte auf Instagram: "Nein. Das wäre nur eine Option gewesen für die Zukunft, wenn sich nichts anderes ergeben hätte, aber das Thema ist Geschichte und wird nicht passieren." Damit macht sie unmissverständlich klar, dass es für sie in dieser Sache kein Zurück gibt.

Besonders bemerkenswert ist diese Aussage, weil die Situation vor einiger Zeit noch anders klang. Damals hatte Yeliz in ihrer gemeinsamen Realityshow mit Jimi noch durchblicken lassen, dass ein Geschwisterkind für Tochter Snow mit dem Vater ihres Kindes einfacher wäre als mit einem neuen Partner. Inzwischen scheint sich das Verhältnis der beiden aber deutlich verschlechtert zu haben. Zwischen Yeliz und Jimi herrscht mittlerweile dicke Luft, weshalb die frühere Überlegung für die Influencerin offenbar keine Rolle mehr spielt. Mit ihrem jetzigen Statement beendet sie die Spekulationen um ein mögliches zweites gemeinsames Kind ziemlich eindeutig.

Yeliz und Jimi sind durch ihre gemeinsame Tochter Snow weiterhin miteinander verbunden. Gerade deshalb hatte die Überlegung um ein weiteres Kind einst für Aufmerksamkeit gesorgt, weil beide Elternteile bereits eine Familie miteinander haben. In ihrer Realityshow "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" war das Thema noch offen angesprochen worden und hatte gezeigt, dass es zumindest gedanklich Raum für diese Möglichkeit gab. Nun hat Yeliz ihre Haltung öffentlich geändert und damit einen klaren Schlussstrich unter die frühere Idee gezogen. Im Mittelpunkt steht für die beiden damit weiterhin ihre gemeinsame Tochter.

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln