Miteinander? Yeliz Koc und Jimi Blue erwägen zweites Kind

In den neuen Doppelfolgen ihrer Reality-Show "Yeliz & Jimi – We Are Family?!", die am 09. Dezember erscheinen, überraschen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) mit einer besonderen Offenbarung: Laut der Pressemitteilung des Senders hegen beide den Wunsch nach einem weiteren Kind. Yeliz, die bereits mit Jimi die gemeinsame Tochter Snow Elanie (4) großzieht, vertraute an: "Ich hätte eigentlich gern noch ein zweites Kind." Für sie stehe fest, dass ein weiteres Kind mit ihrem Ex unkomplizierter sei, als mit einem neuen Partner. Auch der 33-Jährige zeigte sich von der Idee angetan: "Ich habe Lust auf ein Geschwisterchen für Snow, am liebsten von derselben Mutter."

Gemeinsam suchten sie einen Gynäkologen auf, um die körperlichen Voraussetzungen zu checken – der gibt grünes Licht. Die Umsetzung des Kinderwunsches wirft jedoch einige Fragen auf. Während Yeliz schon lange von einer großen Familie träumt, betonten beide, dass die praktische Umsetzung nicht ganz einfach sei. Eine künstliche Befruchtung steht zwar im Raum, doch auch diese Entscheidung will gut überlegt sein. Vor allem die Option, eine erneute Schwangerschaft auf natürlichem Wege herbeizuführen, sorgt für Stirnrunzeln. "Miteinander schlafen wäre schon komisch", sollen sich beide einig gewesen sein. Neben dieser Herausforderung beschäftigen sie sich auch damit, ob sie den zusätzlichen Anforderungen mit einem weiteren Kind gewachsen wären.

Yeliz und Jimi wurden 2021 mit der Geburt von Snow erstmals Eltern – die Beziehung der beiden hat sich mittlerweile jedoch auf eine freundschaftlich-familiäre Basis reduziert. In ihrer Reality-Show arbeiten sie daran, als Team für ihre Tochter da zu sein. Trotz der Trennung zeigen sie, wie wichtig ihnen gemeinsame Entscheidungen im Sinne ihrer kleinen Familie sind. Fans können die Entwicklungen rund um ihren ungewöhnlichen Plan in den neuen Folgen ab kommenden Dienstag auf Sky und WOW verfolgen.

Anzeige Anzeige

Joyn / Julia Feldhagen Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc bei "Forsthaus Rampensau Germany"

Anzeige Anzeige

© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar