Yeliz Koc bereut, dass sie Jimi Papa-Rolle zugetraut hat

Yeliz Koc (32) macht sich schwere Vorwürfe, weil ihre Tochter Snow (4) ihren Papa Jimi Blue Ochsenknecht (34) schmerzlich vermisst. Nachdem die Influencerin bereits emotionale Videos der Kleinen geteilt hatte, die zeigten, wie sehr das Mädchen an seinen Vater denkt, meldete sie sich jetzt erneut in ihrer Instagram-Story zu Wort. Darin gibt sie sich selbst die Schuld daran, dass Snow jeden Tag nach Jimi fragt – und bereut, ihn als Vater falsch eingeschätzt zu haben. "Es war einfach meine größte Angst, dass ich ihr irgendwann sage, wer er ist. Und dann das Gleiche wieder passiert. Und das Gleiche ist wieder passiert", so Yeliz.

In ihrer Story erklärt Yeliz, dass sie wirklich daran geglaubt hatte, dass es mit Jimi als Papa gut laufen würde. "Ich habe mich einfach so für ihn gefreut und dachte, wir sind auf einem super Weg und es läuft alles so supertoll. Und ich war einfach so froh, dass Snow ihren Papa hat", schilderte sie. Doch dann sei der Kontakt erneut unregelmäßig geworden. "Natürlich mache ich mir jetzt Vorwürfe und denke mir: 'Wie konntest du das machen? Wie konntest du das nicht erkennen? Wieso konntest du so blind einfach sein und wieder so vertrauen?'", verrät Yeliz offen und geht noch weiter: "Ich bin schuld, dass meine Tochter jeden Tag nach ihrem Papa fragt. Das ist meine Schuld, so sehe ich das. Und das sind meine Gedanken jeden Tag."

Der Konflikt zwischen Yeliz und Jimi schwelt bereits seit Jahren. Die beiden waren von Sommer 2020 bis Ende 2021 zusammen, im Oktober 2021 kam Tochter Snow zur Welt – für beide galt sie als absolutes Wunschkind. Anfang 2024 sorgte Jimi mit einem Video für einen Eklat, in dem er sich selbst als "unfreiwilligen Erzeuger" bezeichnete und behauptete, das Kind nie gewollt zu haben. Yeliz widersprach damals vehement und belegte öffentlich, dass Snow ein geplantes Wunschkind gewesen sei. Nach massiver Kritik auch aus seiner Fan-Community ruderte Jimi zurück, entschuldigte sich für seine Wortwahl und war zwischenzeitlich regelmäßiger für Snow da. Nun ist der Kontakt laut Yeliz erneut ins Stocken geraten. In ihrer Story spielte sie auch auf ein Tattoo an, das Jimi sich für Snow stechen ließ: "Mal gucken, wann er das Tattoo wieder überstechen lässt", sagte sie.

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc