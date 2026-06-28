Andrea Berg enthüllt das Drama hinter ihrem größten Hit

Vor 25 Jahren nahm Andrea Berg (60) einen Song auf, der Millionen Menschen aus der Seele sprechen sollte – doch der Ursprung von "Du hast mich tausendmal belogen" war tiefer Herzschmerz. Wie die Schlagersängerin jetzt gegenüber der Bild verriet, entstand der Hit, nachdem sie erfahren hatte, dass sie betrogen worden war. "Er ist aus Liebeskummer heraus entstanden. Ich wollte das damals trotzig in die Welt hinausschreien", erinnerte sie sich. Ihr damaliger Produzent Eugen Römer erlebte die Aufnahmen hautnah mit, und laut Oe24 stand Andrea dabei sogar mit Tränen in den Augen am Mikrofon.

Heute bezeichnet sie das Lied als "Abrechnung mit den Ex-Männern" und zugleich als Trostpflaster für alle, die selbst schon einmal mit gebrochenem Herzen kämpfen mussten. Passend zum 25-jährigen Jubiläum erscheint nun auch ihr legendäres Best-of-Album von 2001 unter dem Titel "Das kann uns keiner nehmen" in einer Neuauflage. Außerdem dürfen sich die Fans auf einen spektakulären TV-Moment freuen: Beim "Schlagerbooom Open Air" von Florian Silbereisen (44) will Andrea laut Oe24 sogar mit einer Harley-Davidson auf die Bühne fahren.

Privat hat Andrea den Herzschmerz, der einst ihren größten Hit inspirierte, längst hinter sich gelassen. Seit 2007 ist sie mit Sportmanager Uli Ferber verheiratet, mit dem sie heute auf ihrem Hof in Baden-Württemberg lebt. Nach den schweren Erfahrungen in früheren Beziehungen scheint die Sängerin damit ihr persönliches Glück gefunden zu haben. Laut Oe24 schwärmte sie zuvor: "Die Liebe verzeiht alles, und sie lässt einen über sich hinauswachsen." Mittlerweile könne sie sich nicht vorstellen, mit jemand anderem alt zu werden.

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Getty Images Andrea Berg bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala im Dezember 2022

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Getty Images Andrea Berg, Juni 2025

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Instagram / andreabergoffiziell Uli Ferber und Andrea Berg, Februar 2025