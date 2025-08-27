Im Ranking: Das sind Deutschlands reichste Schlagerstars

Roland Kaiser (73) hat es auf Platz zwei der reichsten Schlagerstars Deutschlands geschafft. Mit einem beeindruckenden geschätzten Vermögen von 50 Millionen Euro liegt der Berliner Musiker nur knapp hinter der unvergessenen Legende Udo Jürgens (†80), der die Liste mit 52 Millionen Euro anführt, berichtet Prisma. Roland, der vor seiner Musikkarriere eine Ausbildung zum Automobilkaufmann absolvierte, hat sich mit Hits wie "Santa Maria" und seiner mittlerweile legendären Konzertreihe "Kaisermania", die Jahr für Jahr in kürzester Zeit ausverkauft ist, ein stattliches finanzielles Fundament geschaffen. Sein Besitz umfasst unter anderem ein Haus auf Sylt und ein eigenes Flugzeug.

Neben Roland tummeln sich weitere Größen der Unterhaltungsmusik in den oberen Rängen. Auf dem dritten Platz liegt die Schlagerkönigin Andrea Berg (59) mit einem geschätzten Vermögen von 30 Millionen Euro. Ihre Hit-Alben und ihre extravaganten Bühnenshows begeistern seit Jahren ein großes Publikum. Peter Maffay (75) folgt mit 25 Millionen Euro auf Rang vier und Wolfgang Petry (73), der mit zwölf Millionen Euro Platz fünf belegt, bleibt mit seinen Ohrwürmern aus den 90er-Jahren unvergessen. Auch Florian Silbereisen (44), bekannt als Sänger, Moderator und Kapitän auf dem "Traumschiff", sowie die Kultband "Die Flippers" finden mit geschätzten 8,5 bzw. neun Millionen Euro ihren Platz in der Liste.

Roland Kaiser, der als Vollwaise aufwuchs, musste sich seine Karriere von Grund auf erarbeiten und ist ein Paradebeispiel dafür, wie Disziplin und Talent zum Erfolg führen können. Kaum jemand hätte geahnt, dass der junge Mann, der einst auf Hochzeiten sang, einmal eine Schlagerikone werden würde. Heute verbindet er das Kulturflair von Dresden mit seiner "Kaisermania" und genießt in der Freizeit das Leben auf Sylt. Der Sänger, der für seine stets makellosen Bühnenoutfits bekannt ist, beeindruckt zudem immer wieder mit seiner Bodenständigkeit und seinem Engagement für soziale Projekte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Andrea Berg und Roland Kaiser zählen zu den reichsten Schlagerstars in Deutschland

Getty Images Udo Jürgens im Februar 2014

Getty Images Wolfgang Petry im Dezember 2019