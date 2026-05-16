Andrea Berg nimmt "Ja, ich will" für Herzensverein neu auf

Andrea Berg (60) lässt ihren Dorfclub hochleben! Die Schlagersängerin hat den Aufstieg der SG Sonnenhof Großaspach in die 3. Liga mit einer ganz besonderen Überraschung gefeiert: Sie hat ihren Hit "Ja, ich will" aus dem Jahr 2017 neu aufgenommen und in eine spezielle Dorfclub-Version verwandelt. Auf Instagram teilte Andrea jetzt einen ersten Textausschnitt der neuen Fassung und heizte damit die Vorfreude der Fans an. In dem Clip jubelt sie über die Rückkehr des Vereins in den Profifußball und macht klar, wie eng sie mit dem Club aus Baden-Württemberg verbunden ist.

In dem von ihr geposteten Ausschnitt heißt es unter anderem: "Ja, ich will, mit dem Dorfclub durch ganz Deutschland reisen. Ja, ich will, 3. Liga wie in alten Zeiten." Mit diesen Zeilen knüpft Andrea, die offen zugab, kein Fan von Beauty-Behandlungen zu sein, direkt an den frischen Erfolg der Mannschaft an, die am vergangenen Wochenende den Aufstieg klargemacht hatte. Die SG Sonnenhof Großaspach ist für sie weit mehr als nur ein Fußballverein: Ihr Ehemann und Manager Uli Ferber unterstützt den Club seit Jahren als Hotelier und Mäzen, das Stadion in Großaspach dient zudem regelmäßig als Kulisse für ihre großen Open-Air-Konzerte im Rahmen ihrer Tourneen. Neben der neuen Songversion steht bei der Künstlerin auch ein weiterer großer Termin im Kalender: Am 18. November wird sie in der Wiener Stadthalle auftreten.

Die enge Verbindung zwischen Andrea und der SG Sonnenhof Großaspach hat sich über viele Jahre aufgebaut. Die Sängerin nutzt ihre Konzerte im Stadion immer wieder, um den Menschen in der Region etwas zurückzugeben und ihre Wurzeln zu zeigen. Uli ist als Unterstützer des Vereins fest im Vereinsumfeld verankert, während Andrea bei ihren Shows regelmäßig Fans, Vereinsmitglieder und Fußballfreunde zusammenbringt. Für ihre Anhänger ist der "Dorfclub" längst Teil ihrer Geschichte geworden – zahlreiche Besucher reisen für die Open-Airs in Großaspach an und verbinden die Musik der Schlagersängerin mit der besonderen Atmosphäre im Stadion. Auch abseits des Fußballs wird die Interpretin von "Du hast mich tausendmal belogen" für ihre Verbundenheit zu ihrer Heimat geschätzt, die sie immer wieder in ihren Auftritten und Aktionen mitschwingen lässt.

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Getty Images Andrea Berg im Dezember 2022

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Instagram / andreabergoffiziell Uli Ferber und Andrea Berg, Februar 2025

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Getty Images Andrea Berg und ihr Mann Uli Ferber im Januar 2015 in Baden-Baden