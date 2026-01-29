Unerwartet: So hat Andrea Berg ihren 60. Geburtstag gefeiert

Andrea Berg (60) feierte gestern ihren 60. Geburtstag – aber statt Blitzlichtgewitter und rotem Teppich zog es die Schlager-Queen in die Berge. In einer gemütlichen Hütte im Schnee verbrachte sie den Tag mit ihrer Familie, fernab vom großen Trubel. Auf der Playlist ausgewählte Songs: "Ich feiere meinen Geburtstag gemütlich mit der Familie – auf einer Hütte im Schnee, mit gutem Essen und meiner Playlist aus 80ern, 90ern und kölschen Liedern", sagte Andrea vorab zu Bild. Mit dabei: ihre Tochter, die Ballons und sogar eine Konfetti-Kanone eingepackt hatte. "60 wird man schließlich nur einmal", betonte die Jubilarin.

Die Musikerin, die seit Jahrzehnten Hallen füllt und mit Balladen wie "Du hast mich tausendmal belogen" Kultstatus erlangt hat, bleibt sich damit treu: nahbar, bodenständig, familiär. Eine große Party war für den runden Geburtstag nicht geplant, doch Andrea blickt nach vorn – 2027 geht sie wieder auf Arena-Tour. Ihre letzte Konzertreise beschrieb sie im Interview als "unwahrscheinlich schön" und "die magischste bisher". Ein Moment bleibt besonders: Als sie nur von Franky am Klavier begleitet "Ja ich will" sang und das Publikum einstimmte. "Ich bin sehr dankbar für diese besonderen Augenblicke und freue mich auf alles, was kommt", sagte die Sängerin.

Schon Monate vor ihrem 60. Geburtstag zeigte sich Andrea gelassen wie nie. Im Gespräch mit RTL gab die Sängerin zu, sich rundum wohlzufühlen: "Im Moment fühle ich mich in der besten Form meines Lebens, weil ich auch niemandem mehr etwas beweisen muss." Die Musikerin dachte nicht daran, sich von Schönheits- oder Fitnesswahn unter Druck setzen zu lassen – trotz jüngerer Konkurrenz im Schlagermetier. Ihr lockerer Umgang mit den Jahren zeigte sich auch in einem weiteren Statement: "Scheiß auf das Gezeter und Gelaber, weil irgendjemand hat immer was zu erzählen", stellte sie klar.

Getty Images Andrea Berg, Musikerin

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg mit ihrer Tochter Lena-Maria

