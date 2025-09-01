Nanu: Andrea Berg ist kein Fan von Beauty-Behandlungen & Co.

Andrea Berg (59) gilt seit über 30 Jahren als feste Größe in der Welt des Schlagers und hat mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin gestand im Interview mit "Exclusiv – Weekend", dass sie kein großer Fan von Beauty-Behandlungen ist. "Ich muss mich manchmal schon wirklich dazu zwingen, zumindest eine gute Tagescreme oder so was zu nehmen", verriet sie. Auch ein Besuch im Kosmetikstudio bereitet ihr wenig Freude, selbst wenn sie einen Gutschein geschenkt bekommt. Stattdessen sei sie genervt von der Zeit, die solche Behandlungen in Anspruch nehmen.

Für ihre Bühnenauftritte hingegen nimmt sie jede Mühe auf sich. Mode spielt für die Sängerin eine deutlich wichtigere Rolle als Beauty-Routinen. Ihre glamourösen und extravaganten Outfits entstehen in Zusammenarbeit mit der Designerin Katia Convents, die auch für die Kostüme von Let's Dance verantwortlich ist. So hat sie beispielsweise einen weißen Ski-Anzug im Cowboy-Stil für ein Konzert in Ischgl entworfen. Dieses Kostüm war mit über 10.000 Strasssteinen besetzt – jeder Stein wurde per Hand aufgeklebt. Der Aufwand für eines der Bühnenoutfits kann bis zu 80 Stunden betragen, wie Convents verriet. Für Andrea ist es essenziell, auf der Bühne strahlend und selbstbewusst zu wirken.

Der 60. Geburtstag der Sängerin steht im Januar bevor – und sie hat eine entspannte Sicht auf das Älterwerden. Dabei holt sich Andrea Inspiration von Kolleginnen wie Cher (79) oder Céline Dion (57), die auch im höheren Alter noch auf den Bühnen der Welt stehen. Während sie Schönheitsrituale eher meidet, scheint sie ihre Energie viel lieber in ihre Auftritte und ihr Publikum zu stecken. Dieser Fokus auf echte Leidenschaft und Kreativität zeigt wohl auch, warum sie nach wie vor so erfolgreich ist.

Getty Images Andrea Berg, Juni 2025

Getty Images Andrea Berg, Sängerin

Getty Images Andrea Berg, Musikerin