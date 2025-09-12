Schlagerstar Andrea Berg kündigt neues Weihnachtsalbum an

Andrea Berg (59) hat eine freudige Überraschung für ihre Fans: Die Schlagerikone enthüllte nun, dass sie im November eine Neuauflage ihres Weihnachtsalbums "Weihnacht" veröffentlichen wird. Bereits 2023 hatte sie das Album mit einer Mischung aus Klassikern und selbstgeschriebenen Liedern veröffentlicht. Für die neue Edition sind zusätzliche Songs geplant, die zum ersten Mal bei einer Release-Party im Bergwerk Aspach vorgestellt werden, wie Schlager Radio berichtet.

Auch im Fernsehen wird Andrea in der Adventszeit präsent sein. So gilt ein Auftritt beim Adventsfest der 100.000 Lichter am 29. November als wahrscheinlich, bei dem möglicherweise ein neuer Song Premiere feiert. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Sängerin weitere Live-Termine wahrnimmt. Mit der Re-Edition erweitert sie die bestehende Tracklist um neue Titel und knüpft an den Erfolg der ersten Veröffentlichung an.

Andrea, die seit Jahrzehnten auf den Schlagerbühnen Europas gefeiert wird, ist nicht nur für ihre musikalischen Erfolge bekannt, sondern auch für ihre Bodenständigkeit und ihre enge Verbindung zu ihren Fans. Privat lebt sie mit ihrem Mann Ulrich Ferber in der Nähe von Aspach, wo sie ein Hotel führt und oft Inspiration für ihre Lieder schöpft. Fans dürfen sich also schon jetzt auf eine musikalische Umarmung im weihnachtlichen Gewand freuen.

Getty Images Andrea Berg, Juni 2025

Instagram / andreabergoffiziell Schlagersängerin Andrea Berg im Dezember 2024

Instagram / andreabergoffiziell Sportmanager Ulrich Ferber und Schlagersängerin Andrea Berg