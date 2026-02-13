Andrea Berg geriet mit Vater wegen "erster Liebe" aneinander

Andrea Berg (60) feiert ihren 60. Geburtstag – und erinnert sich an ihre "erste große Liebe", die zu Hause für Streit sorgte. Gemeint ist damit allerdings kein Mensch, sondern das Motorradfahren. Während Gleichaltrige die Clubs unsicher machten, fuhr sie nachts auf zwei Rädern durch die Dunkelheit, unterwegs zu Studios und Auftritten. Papa Hans-Jürgen Zeller sah diese riskanten Touren allerdings mit Sorge, sodass Diskussionen nicht ausblieben. Seine Lösung: ein gebrauchter Fiat Panda für das Töchterchen – sicher, vernünftig, aber auch wenig aufregend. Im Interview mit der Bild erzählt die Sängerin heute mit einem Lächeln, wie überschaubar ihre Begeisterung über das Auto damals ausfiel. Denn der Freiheitsdrang blieb stärker als jede Vernunft. Das Motorrad war für Andrea mehr als ein Hobby, es stand für Tempo, Unabhängigkeit und ein Lebensgefühl, das sie nicht losließ.

Aufgegeben hat Andrea ihre Leidenschaft daher nie. Für die gebürtige Krefelderin blieb das Motorrad ein fester Teil ihres Alltags, auch als sie karrieretechnisch längst auf der Überholspur unterwegs war. Freiheit statt Bequemlichkeit, Fahrtwind statt Stillstand – diese Haltung zog sich durch viele Jahre. Über ihren Vater sprach sie später mit großer Zuneigung. Trotz früherer Differenzen sei er einer ihrer wichtigsten Unterstützer gewesen. 2011 starb Hans-Jürgen Zeller an den Folgen einer Krebserkrankung. Der Verlust traf sie tief, die Erinnerungen blieben. Was ebenfalls blieb: das Gefühl von Verbundenheit und Respekt. Das Motorrad wurde so zu einem persönlichen Symbol – für Eigenständigkeit, Mut und den Willen, den eigenen Weg zu gehen. Werte, die sich auch in Andreas Laufbahn widerspiegeln und bis heute nachwirken.

Besonders bewegend schildert Andrea heute einen Moment, der sich bei ihr für immer eingebrannt hat: Sie erfuhr im Flugzeug vom Tod ihres Vaters. "Ich war allein mit ihm im Himmel", erinnert sie sich und findet damit Worte, die die Nähe zwischen beiden spürbar machen. Sie spricht von einem "wunderschönen, intensiven Leben", das er pflegte, und nennt ihn ihren "großen Halt". Familie spielt für sie bis heute eine zentrale Rolle. Ihre Tochter bezeichnet Andrea als "größtes Geschenk" – gemeinsame Zeit und kleine Traditionen stehen für sie dabei im Fokus.

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg, Musikerin

Getty Images Andrea Berg, Sängerin

Nicole Kubelka / Future Image Andrea Berg im Oktober 2022