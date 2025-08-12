Das ist Andrea Bergs persönlicher Tipp gegen Liebeskummer

Andrea Berg (59) ist nicht nur auf der Bühne eine inspirierende Persönlichkeit, sondern hat auch privat viel erlebt. In einem Interview mit "Das Neue" teilt die Schlagersängerin nun ihren persönlichen Tipp gegen Liebeskummer. Sie rät Betroffenen, ihre Gefühle in einem Notizbuch festzuhalten und einen Blick in die Zukunft zu wagen: "Schreibe deine Gefühle mit Datum und Uhrzeit in ein Büchlein auf und setze dir einen Termin in den Kalender", erklärt Andrea. Nach sechs Monaten solle man das Buch wieder zur Hand nehmen, um zu reflektieren, was aus dem Schmerz geworden sei. Laut Andrea helfe diese Methode in den meisten Fällen dabei, eine neue Sichtweise zu gewinnen.

Die Sängerin spricht wohl aus eigener Erfahrung, denn auch sie habe schon Enttäuschungen durchlebt, bevor sie mit Ehemann Ulrich Ferber ihr Glück fand. Andrea betont laut der Abendzeitung München: "Ich habe irgendwann verstanden, dass der Schmerz zum Leben dazugehört und meist nur zur Vorbereitung für ein neues Glück steht." Für Andrea gehört Liebeskummer also dazu, um spätere Freude wirklich wertzuschätzen. "Nicht jeder Tag ist nur von Glücksgefühlen bestimmt. Auch unsere Herzen brauchen manchmal Rückenwind, um herausfordernde Phasen zu meistern", erklärt sie.

Privat ist Andrea seit über 18 Jahren glücklich verheiratet. Ihren Ehemann beschreibt sie liebevoll als ihren "Kompass" im Leben. In der Ehe legt sie besonderen Wert darauf, sich gegenseitig zu unterstützen und auf Kurs zu halten, wie sie im Interview verrät. "Liebe bedeutet Arbeit, Arbeit, Arbeit", stellt die Musikerin klar. Trotzdem schaffen es Andrea und Ulrich, auch in herausfordernden Phasen füreinander da zu sein. Andrea, die auf der Bühne für Emotionen sorgt, findet also auch privat die richtigen Worte für ihre Fans.

Getty Images Andrea Berg, Musikerin

Instagram / andreabergoffiziell Uli Ferber und Andrea Berg, Februar 2025

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg, Musikerin