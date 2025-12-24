Vanessa Mai war "unfassbar nervös" bei Andrea-Berg-Treffen

Vanessa Mai (33) hat einen selten persönlichen Blick auf ihre ersten Begegnungen mit Andrea Berg (59) gewährt – und der beginnt unterm Weihnachtsbaum. Die Sängerin erinnerte sich im Gespräch mit der Bild an ihr erstes gemeinsames Fest mit der Familie von Ulrich Ferber in Aspach. Damals war sie frisch mit ihrem Manager und heutigen Ehemann Andreas Ferber zusammengekommen. "Ich war unfassbar nervös", erzählte Vanessa über diesen ersten Besuch, bei dem sie auf Ulrichs Ehefrau Andrea traf. Passiert ist das, als sie und Andreas ihre Beziehung 2012 offiziell machten – es folgten weitere Treffen in familiärer Runde. Die Aufregung legte sich schnell: "Sie haben mich liebevoll aufgenommen. Andrea ist eine Ikone. Aber auch einfach Familie."

Auch über den Start ihrer Liebesgeschichte mit Andreas sprach die Musikerin offen. Aus der professionellen Zusammenarbeit wurde Liebe – wenn auch nicht im gleichen Tempo. "Ich hab' ihn gesehen und wusste: Das ist er", schwärmte Vanessa gegenüber dem Blatt über ihr erstes Treffen. Bei ihm habe es etwas länger gedauert, was sie heute mit einem Augenzwinkern kommentiert: "Mädels, manchmal muss man einfach ein bisschen Abstand halten, dann kommen die Kerle von ganz allein." Seit 2012 sind beide ein Paar, 2017 gaben sie sich auf Mallorca das Jawort.

Ganz unkompliziert begann die Beziehung von Andrea und Vanessa nicht. Die Musikerin erinnerte sich im Gespräch mit RTL daran, dass sie beim Kennenlernen zunächst mit großer Ehrfurcht vor ihrer späteren Stief-Schwiegermutter saß. "Für mich saß da in erster Linie ein Superstar. Für mich saß da Andrea Berg. Da war natürlich eine gewisse Ehrfurcht", erzählte Vanessa. Trotz der anfangs ungewohnten Situation wuchs das Vertrauen schnell. Von Streitigkeiten oder Spannungen war nie die Rede. Andrea ist seit 2007 mit Ulrich verheiratet.

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image Vanessa Mai und Andrea Berg bei "30 Jahre Andrea Berg"

Anzeige Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Vanessa Mai, Andreas Ferber, Andrea Berg und Uli Ferber beim Oktoberfest 2016

Anzeige Anzeige

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Ulrich Ferber, Andrea Berg, Vanessa Mai und Andreas Ferber in der TV Show "Das große Schlagerfest"