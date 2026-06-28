Deshalb ist Ella Bleu Travolta kaum in Hollywood zu sehen

Während andere Hollywoodkinder ihre Leben auf Social Media zur Schau stellen, führt Ella Bleu Travolta (26) ein erstaunlich zurückgezogenes Dasein. Die 26-jährige Tochter von Schauspiel-Legende John Travolta (72) lebt in dessen Fünf-Zimmer-Anwesen im amerikanischen Ocala, Florida, und verbringt ihre Freizeit mit Dingen wie Bananenbrotbacken und Musik hören – Künstlerinnen wie Norah Jones (47) und Billie Eilish (24) sollen zu ihren Lieblingsinterpreten zählen. Statt sich auf Partys oder in der Öffentlichkeit zu zeigen, bleibt Ella lieber im familiären Umfeld. Das berichten jetzt Insider gegenüber Daily Mail. Auf Instagram – wo ihr immerhin 725.000 Menschen folgen – teilt die Nachwuchsschauspielerin kaum Persönliches, sondern nutzt den Account hauptsächlich, um Filmprojekte oder Kooperationen mit Modemarken zu bewerben.

Laut einem Insider hat die Schauspielerin nur einen kleinen, engen Freundeskreis: "Was Ella betrifft, lebt sie größtenteils bei ihrem Vater, und wenn sie reist, bleibt sie meistens bei Freunden oder Familie." John, so ein weiterer Vertrauter, sei außergewöhnlich beschützend: "Er ist einer der schützendsten Väter, die ich je kennengelernt habe. Er hat so viele Verluste in seinem Leben erlitten, dass er Ella und Ben auf eine Art festhält, die ich noch nie gesehen habe. Es ist nicht so, dass er sie erdrückt. Sie sind einfach der Mittelpunkt seiner Welt." Ella selbst bestätigte gegenüber dem Magazin Parade: "Er ist mein größter Fan. Und ich bin sein größter Fan. Es gibt also jede Menge Unterstützung." Auf Scientology angesprochen, hätten Vater und Tochter zwar bekundet, dass ihnen der Glaube in schwierigen Zeiten geholfen habe, sich aber nach Angaben der Insider stets bedeckt gehalten.

Johns und Ellas enge Bindung hat ihren Ursprung wohl auch in den Schicksalsschlägen, die die Familie in den vergangenen Jahren hinnehmen musste. Ellas Mutter Kelly Preston (†57) starb im Juli 2020 nach einer Brustkrebsdiagnose. Bereits 2009 verstarb Johns und Kellys erstgeborener Sohn Jett im Alter von 16 Jahren an einem Krampfanfall. Ella, die älteste Tochter, wuchs größtenteils im Homeschooling auf. Ihre Schauspielkarriere ist eng mit ihrem Vater verknüpft: Von sechs Filmen spielte sie nur in zweien ohne ihn. Zu ihren nächsten Projekten zählen das Horrorkomödienprojekt "Nice People" und der Thriller "Black Tides" – beide wieder an der Seite von John.

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Getty Images Ella Bleu Travolta im Febraur 2024

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Instagram / johntravolta John Travolta mit seinem Sohn Jett und seiner Frau Kelly

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Getty Images John Travolta and Ella Bleu Travolta in Cannes für den Apple-Film "Propeller One-Way Night Coach"