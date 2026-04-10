Stolzer Papa John Travolta feiert Ellas Red-Carpet-Auftritt

Ella Bleu Travolta (26) tritt immer mehr in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters John Travolta (72) – und der platzt vor Stolz. Am Mittwoch erschien der Promi-Spross bei den Fashion Trust US Awards in Los Angeles und glänzte in einer hochgeschlossenen schwarzen Robe. Der Hollywoodstar postet bei Instagram ein Foto seiner Tochter und schreibt dazu: "So stolz auf mein Babygirl Ella auf dem rosafarbenen Teppich bei den Fashion Trust US Awards 2026. Schaut euch Ella in meinem Regiedebüt 'Propeller One-Way Night Coach' an." In dem Film wird das Model seine erste große Figur vor der Kamera spielen: Sie übernimmt die Rolle einer Flugbegleiterin.

"Propeller One-Way Night Coach" ist ein besonderer Film in Johns Karriere, und das nicht nur, weil er das erste Mal hinter der Kamera steht. Es ist ein Familienprojekt. Es handelt sich um die Verfilmung eines Kinderbuchs, das der Schauspieler selbst im Jahr 1997 veröffentlichte. Darin geht es um einen jungen Luftfahrt-Fan, der mit seiner Mutter nach Hollywood reist. Der Flug verwandelt sich dabei in ein magisches Abenteuer, voller skurriler Charaktere und unerwarteter Zwischenstopps. John schrieb das Buch aufgrund seiner eigenen Leidenschaft für die Luftfahrt, was den Film zu einem Herzensprojekt macht. Die Premiere wird auf dem kommenden Filmfestival in Cannes stattfinden.

Für Ella ist ihre Rolle in dem Film der nächste Schritt in ihrer Karriere. Im Frühjahr 2025 startete sie bereits ihren Weg in die Modelwelt. Die renommierte Londoner Agentur Storm Models nahm sie unter Vertrag. Diese ist unter anderem für die Entdeckung von Topmodels wie Kate Moss (52) verantwortlich – der Startschuss für eine große Modelkarriere. Mode ist seit jeher eine Leidenschaft von Ella. In einem Interview mit Daily Mail betonte die 26-Jährige: "Ich mag es, weil es sehr kreativ ist. Schon als Kind habe ich es geliebt, mich zu verkleiden und verschiedene Looks auszuprobieren."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ella Bleu und ihr Papa John Travolta

Anzeige Anzeige

Getty Images Ella Bleu Travolta bei den Fashion Trust US Awards 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Ella Bleu Travolta im Febraur 2024