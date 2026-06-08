John Travolta widmet Film seiner verstorbenen Kelly

John Travolta (72) hat seinen neuen Film "Propeller One-Way Night Coach" seiner verstorbenen Frau Kelly Preston (†57) und seinem Sohn Jett Travolta (†16) gewidmet – und auch seinen Eltern und Geschwistern. Der 72-jährige Schauspieler stellte den Film zuletzt bei den Filmfestspielen in Cannes vor, wo er überraschend eine Ehren-Goldene Palme erhielt. In einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica sprach John offen über die schweren Verluste in seinem Leben und darüber, wie er es schafft, trotz allem positiv zu bleiben. "Das Leben hat mich auf die Probe gestellt", gestand er. Trotzdem sei es seine Natur, "auch angesichts des Schlimmsten nach dem Positiven zu suchen."

Der halbautobiografische Film basiert auf Johns eigenem ersten Flug als Kind sowie auf seinem gleichnamigen Kinderbuch von 1997. Die Geschichte spielt in den USA des Jahres 1962 und zeigt die Welt durch die Augen eines achtjährigen Jungen. Mit dabei ist auch seine Tochter Ella Bleu Travolta (26), die die Rolle einer Flugbegleiterin übernimmt. Bei der New Yorker Premiere des Films erinnerte die 26-Jährige an ihre Eltern und betonte gegenüber dem Magazin People, wie sehr beide sie in ihrer Entscheidung, Schauspielerin zu werden, unterstützt hätten: "Ich denke, sie waren glücklich, weil sie diesen Job so sehr lieben und ich ihn genauso liebe. Also waren sie einfach froh, dass ich etwas gefunden habe, das mir so viel Freude macht."

John widmete den Film seiner Familie mit den Worten: "Ich habe den Film Kelly, meinem Sohn Jett, meinen Brüdern und Schwestern, meiner Mutter und meinem Vater gewidmet, weil sie das Vorbild sind, aus dem dieser Film entstanden ist." Sohn Jett starb 2009 im Alter von 16 Jahren, nachdem er einen Anfall erlitt und stürzte. Ehefrau Kelly erlag 2020 im Alter von 57 Jahren einem Brustkrebsleiden, das zwei Jahre zuvor diagnostiziert worden war. Trotz dieser tiefen Verluste betonte John: "Ich bin nicht dafür gemacht, in der Dunkelheit zu verharren. Ich kann die Dunkelheit sehen, aber ich entscheide mich nicht dafür, in dieser Dunkelheit zu sterben."

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Getty Images John Travolta, Schauspieler

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Getty Images John Travolta and Ella Bleu Travolta in Cannes für den Apple-Film "Propeller One-Way Night Coach"

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Getty Images Kelly Preston und John Travolta, Mai 2018