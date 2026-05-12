John Travoltas Tochter zollt verstorbener Mutter Tribut

Ella Bleu Travolta (26) hat den Muttertag kürzlich genutzt, um ihrer Mutter Kelly Preston (†57) mit einem herzerwärmenden Post zu gedenken. Die 26-Jährige teilte in ihrer Instagram-Story ein altes Foto aus ihrer Kindheit, auf dem sie ihre Mutter umarmt. Beide lachen in die Kamera – vor Kelly steht eine festliche Schale Eis mit einer Kerze darauf, in der Hand hält sie ein verpacktes Geschenk. "Alles Liebe zum Muttertag, Mama – ich liebe dich", schrieb Ella und fügte drei Herz-Emojis hinzu.

Auch in den Jahren zuvor ließ Ella den Muttertag nie ohne einen liebevollen Gedenkpost vergehen. Im vergangenen Jahr widmete sie ihrer Mutter auf Social Media bewegende Worte: "Alles Liebe zum Muttertag an die stärkste, wunderschönste, liebevollste, lustigste, klügste Frau, die ich kenne. Ich liebe dich." Auch John Travolta (72) ehrte seine verstorbene Frau damals mit einem Familienfoto und den Worten: "Alles Liebe zum Muttertag, Kelly! Du hast großartige Arbeit geleistet!! Wir lieben dich!" Kelly starb im Juli 2020 im Alter von 57 Jahren, zwei Jahre nach ihrer Brustkrebsdiagnose.

Vater und Tochter stehen derzeit gemeinsam im Rampenlicht: In dem von John geschriebenen und inszenierten Familienfilm "Propeller One-Way Night Coach" spielt Ella die Hauptrolle der Doris. Der Film feiert am 15. Mai seine Premiere beim Cannes Film Festival. Auf Instagram zeigt sich Ella voller Vorfreude und richtet persönliche Worte an ihren Vater: "Ich bin unglaublich stolz auf dich und diesen Film." Auch musikalisch trägt die 26-Jährige das Erbe ihrer Mutter in sich: Mit ihrer Debüt-EP "Colors of Love", die sie vor zwei Jahren veröffentlichte, setzte sie Kelly ein besonderes Denkmal. Gegenüber dem Magazin People verriet sie, dass die Single "Little Bird" von ihrer Mutter inspiriert wurde. "Ich habe definitiv gespürt, dass sie über mich gewacht hat", erklärte sie.

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Getty Images John Travolta, Kelly Preston und ihre Kinder Benjamin und Ella Bleu im Jahr 2018

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Instagram / ella.bleu Ella Bleu Travolta mit Mama Kelly Preston

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Getty Images Ella Bleu Travolta bei den Fashion Trust US Awards 2026 in Los Angeles