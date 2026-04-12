Vater-Tochter-Duo: Ella Bleu Travolta erobert die Leinwand

Ella Bleu Travolta (26) steht vor einem aufregenden neuen Karriereschritt: Die 26-Jährige wird in dem Film "Propeller One-Way Night Coach" zu sehen sein, bei dem ihr Vater John Travolta (72) erstmals Regie führt. Das Projekt soll seine Premiere beim diesjährigen Filmfestival in Cannes feiern, bevor es am 29. Mai weltweit auf Apple TV zu sehen sein wird. In dem Film spielt Ella eine Flugbegleiterin und überzeugt dabei mit ihrer natürlichen Leinwandpräsenz. Fans zeigen sich begeistert von ihrem Auftritt und bemerken dabei vor allem, wie sehr sie sowohl ihrem berühmten Vater als auch ihrer verstorbenen Mutter Kelly Preston (†57) ähnelt. Die Ähnlichkeit beschränkt sich nicht nur auf äußerliche Merkmale, sondern erinnert auch emotional an das Erbe der Hollywood-Ikone.

Für John bedeutet das Projekt einen wichtigen Meilenstein. Nach mehr als fünf Jahrzehnten in Hollywood, die 1976 mit seiner Rolle in "Carrie" begannen, wagt sich der 72-Jährige nun hinter die Kamera. Die Geschichte des Films dreht sich um einen jungen Luftfahrt-Enthusiasten und seine Mutter auf einer Reise nach Hollywood, wobei der Flug sich in ein magisches Abenteuer verwandelt. Mit skurrilen Begegnungen mit Mitreisenden, unerwarteten Zwischenstopps und Einblicken in die Welt der ersten Klasse entfaltet sich eine Coming-of-Age-Geschichte voller Wunder. Die Produktion von Apple Original Films ist für John besonders bedeutsam, da sie Vater und Tochter erneut zusammenbringt und ihre gemeinsame Liebe zur Luftfahrt verbindet, wie Hello! berichtet.

Ella ist in der Filmbranche keine Unbekannte. Sie stand bereits mit sieben Jahren zum ersten Mal vor der Kamera und spielte schon in Filmen wie "Old Dogs" und "The Poison Rose" an der Seite ihres Vaters. Doch ihre Ambitionen gehen über die Schauspielerei hinaus: Sie verfolgt auch eine Musikkarriere und übernahm die Hauptrolle in "Get Lost", einem an "Alice im Wunderland" angelehnten Film mit Terrence Howard (57) und James Cromwell (86). John hat mit Kelly insgesamt drei Kinder, darunter Sohn Benjamin, der heute 15 Jahre alt ist. Der älteste Sohn Jett verstarb 2009, Kelly selbst erlag 2020 nach einem privaten Kampf gegen Brustkrebs. Mit mehreren Projekten in Entwicklung arbeitet Ella stetig daran, ihre eigene Identität zu formen und gleichzeitig das Erbe zu ehren, aus dem sie kommt.

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Getty Images Ella und John Travolta 2024 bei der jährlichen gala des Academy Museums in Los Angeles

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Getty Images John Travolta, Oktober 2024

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Getty Images Ella Bleu Travolta und John Travolta, April 2024