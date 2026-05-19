Neuer Look: Das ist der Grund für John Travoltas Baskenmütze

Mit Baskenmütze, Kurzbart und runder Brille sorgte John Travolta (72) beim Filmfestival in Cannes für mächtig Aufsehen. Der Schauspieler und Regisseur war in dieser Woche in Südfrankreich zugegen, um seinen Film "Propeller One-Way Night Coach" zu präsentieren – sein Debüt hinter der Kamera. Zum Auftakt am Freitag zeigte er sich in einem schicken Schwarz-Weiß-Outfit mit lässig getragener weißer Baskenmütze und runder Brille, am nächsten Tag folgte ein schwarzes Barett mit schwarzer Drahtgestellbrille. Gegenüber CNN erklärte er nun, was hinter seinem auffälligen Retro-Look steckt – und die Erklärung ist so charmant wie der Look selbst. "Ich bin seit über 50 Jahren im Filmgeschäft, aber wenn ich zurückblicke, kann ich die einzelnen Events kaum noch auseinanderhalten", verriet John Reporterin Leah Dolan.

Das wollte er diesmal ändern. "Ich sagte mir: 'Du bist diesmal Regisseur. Du bist Schauspieler, also spiel die Rolle eines Regisseurs, sieh aus wie ein Regisseur der alten Schule'", erklärte er weiter. Also recherchierte er Bilder aus den 1920er- bis 1960er-Jahren und stellte fest: Die Filmemacher von damals trugen Baskenmützen und Brillen. "Das mache ich jetzt auch. Ich bringe damit eine Hommage ans Regiefach, also spiele ich die Rolle des Regisseurs", so der 72-Jährige. Für seinen Look gab es beim Festival noch einen weiteren Grund: Schon bald, da ist er sich sicher, werde er die Fotos aus Cannes sehen und sofort wissen, welcher Film damit verbunden war.

Auf dem Festival erhielt er auch eine Ehrenpalme, das Cannes-Äquivalent eines Lebenswerk-Preises. "Ich war noch nie stolzer darauf, einen Preis zu gewinnen! Für mich hat die Palme d'Or immer die Kunst in ihrer reinsten Form verkörpert. Es ist eine zutiefst demütigende Erfahrung", schrieb er auf Instagram. Auf dem roten Teppich hatte John dabei tatkräftige Unterstützung von seiner Tochter Ella Bleu Travolta (26), die in "Propeller One-Way Night Coach" als Flugbegleiterin zu sehen ist. Der Film erzählt die Geschichte eines jungen Flugzeugbegeisterten namens Jeff und seiner Mutter, die gemeinsam auf einer Reise nach Hollywood aufbrechen. Grundlage dafür ist Johns eigenes Kinderbuch aus dem Jahr 1997. Im Netz kommentierte Ella das Foto ihres Vaters mit seiner Ehrenpalme schlicht: "Ich bin so stolz auf dich."

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Getty Images John Travolta beim Photocall des Cannes Film Festival für den Apple Original Film "Propeller One-Way Night Coach" in Cannes

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Getty Images John Travolta, Oktober 2024

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Getty Images John Travolta and Ella Bleu Travolta in Cannes für den Apple-Film "Propeller One-Way Night Coach"