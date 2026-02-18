John Travolta wird 72: Rückblick auf 54 Jahre Filmkarriere

John Travolta (72) gehört zu den markantesten Gesichtern Hollywoods. Heute feiert der Schauspieler seinen 72. Geburtstag – Grund genug, um auf seine größten filmischen Meilensteine zurückzublicken. Wie bei den meisten Hollywoodstars war auch für John aller Anfang schwer. In seinen frühen 20ern hielt er sich mit kleinen Gastrollen in Serien wie "Emergency Room" über Wasser. Ein Lichtblick war schließlich das Casting für die Serie "Welcome Back, Kotter". Obwohl ihm die Rolle am Anfang alles andere als sicher war, schaffte der US-Amerikaner es, sich durchzusetzen und spielte am Ende von 1975 bis 1979 in 82 Folgen den Problemschüler Vinnie Barbarino. Das war der Startschuss für eine der größten Karrieren Hollywoods. 1977 ergatterte John die Rolle, die sein großer Durchbruch sein sollte: als Protagonist Tony Manero in "Saturday Night Fever".

Die Leinwand eroberte John in dem Film vor allem mit seinen Tanzmoves. Bis heute ist der Streifen Kult und eines seiner wichtigsten Werke. "Ich glaube, das war der Grundstein für alles, was mir passiert ist. Der Film hat mich bekannt gemacht. Es war meine erste Oscar-Nominierung", erzählte der Filmstar in einem Interview mit der Plattform Ocala StarBanner. Die Nominierung für den Academy Award sollte zwar nicht Johns einzige bleiben, gewinnen konnte er den Goldjungen allerdings nie. Nur ein Jahr nach "Saturday Night Fever" folgte ein weiterer Karrieremeilenstein: John bewies als Danny Zuko in "Grease" erneut sein Geschick auf der Tanzfläche und bewies zusätzlich noch sein Gesangstalent. 1998 folgte schließlich die zweite Oscar-Nominierung. Diesmal für die Hauptrolle in Quentin Tarantinos (62) "Pulp Fiction" an der Seite von Uma Thurman (55).

John steht aber auch heute noch erfolgreich vor der Kamera. 2007 spielte er erneut in einem Musical mit. In "Hairspray" schlüpfte er in die Rolle der Edna Turnblad, der Mutter von Hauptfigur Tracy Turnblad (Nikki Blonsky) – eine besondere Rolle, die die Wandelbarkeit des Darstellers zeigte, denn in der ursprünglichen Verfilmung von 1988 wurde Edna von Harris Glenn Milstead verkörpert, besser bekannt als Dragqueen Divine. Bis heute stand John in über 70 Spielfilmen vor der Kamera, zuletzt 2024 für den Actionfilm "Crash Out – Zahltag" und 2025 im dazugehörigen zweiten Teil. Und fertig ist John noch lange nicht: Für dieses Jahr ist der Film "Black Tides" angekündigt. Darin wird er zusammen mit seiner Tochter Ella (25) spielen. Die beiden verkörpern ein entfremdetes Vater-Tochter-Duo, das auf einem Segelboot umgeben von wilden Orcas überleben muss.

Getty Images John Travolta, Schauspieler

United Archives GmbH/ Action Press Olivia Newton-John und John Travolta in "Grease"

ActionPress / United Archives GmbH John Travolta und Uma Thurman in "Pulp Fiction" (1994)