Nicole Travolta erzählt offen von ihrer Shoppingsucht

Nicole Travolta (36) steht derzeit mit ihrer eigenen One-Woman-Show im SoHo Playhouse in New York auf der Bühne. In "Nicole Travolta Is Doing Alright" spricht die Schauspielerin und Komikerin offen über ihre Kaufsucht, die zu hohen Schulden und einem niedrigen Kredit-Score führte. Die autobiografische Show, an der sie seit mehreren Jahren arbeitet und die 2023 erstmals aufgeführt wurde, erzählt von den Wendungen in ihrem Leben – und wie ein Nebenjob als Spray-Tan-Künstlerin in Los Angeles ihr half, wieder auf die Beine zu kommen. Gleich zu Beginn der Show geht Nicole, deren Cousine Ella Bleu Travolta (26) ebenfalls als Schauspielerin Fuß fasst, auf ihren berühmten Nachnamen ein und stellt klar, dass sie eine "Nepo-Nichte" sei, kein "Nepo-Baby" – ihr Vater Sam ist nämlich der Bruder von John Travolta (72).

Ihre Shopping-Probleme begannen, nachdem sie mit ihren Eltern von Los Angeles nach Orlando in Florida gezogen war. Sobald sie alt genug war, meldete sie sich für Kreditkarten an, was zu Schulden in Höhe von Tausenden Euro führte. "Es gibt diesen enormen Druck, den man sich nicht wünscht, der aber einfach da ist", erklärte sie gegenüber dem Magazin People. In New York oder Los Angeles sei man geschützter, dort sei jeder mit jemandem verwandt. Aber in Florida sei es hart gewesen. "Die Leute haben mir gesagt: 'Na ja, dann ändere doch deinen Namen.' Aber das ist nicht fair. Es ist mein Name." Eine Ehe in ihren Zwanzigern scheiterte teilweise wegen ihrer Geldprobleme. Als sie schließlich nach Los Angeles zurückkehrte und Rollen in Serien wie "Anger Management" und Two and a Half Men bekam, half die Instabilität Hollywoods nicht dabei, die Schulden abzubauen. Deshalb nahm sie den Job als Spray-Tan-Künstlerin an, der sich zu einem mobilen Service entwickelte, bei dem sie Hausbesuche machte.

Nicole begann vor der Corona-Pandemie mit der Arbeit an ihrer Show, als sie Teil der Upright Citizens Brigade in Los Angeles war. Nach einer pandemiebedingten Pause konnte sie das Projekt bei den Groundlings wieder aufnehmen, wo es 2023 Premiere feierte. Seitdem tourte sie damit durch verschiedene Städte wie Las Vegas, Pittsburgh und San Francisco, nahm am Fringe Festival teil und ging sogar nach Europa. Die Show sei sowohl witzig als auch herzerwärmend, und Nicole verbinde sich auf authentische Weise mit ihrem Publikum, wobei sie all ihre Fassaden ablege. Ihre Hoffnung für die Zukunft ist es, die Show in eine Fernsehserie zu verwandeln. "Ich würde das gerne in eine Serie umwandeln, aber ich liebe es wirklich, das hier zu machen", sagte sie laut People. Wie sie in ihrer Show sagt, sei sie "immer noch in Arbeit" – und damit absolut im Reinen.

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Imago Nicole Travolta bei der Special Screening von Amazons "Merv" im The Culver Theater in Culver City.

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Getty Images Ella Bleu Travolta und John Travolta, Oktober 2024

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Getty Images Nicole Travolta bei der Special Screening von Primes "Role Play" im Culver Theater, Culver City, 11. Januar 2024.

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