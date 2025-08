Sie ersetzt Marisa Burger als Sekretärin bei Rosenheim-Cops

Marisa Burger (52) verabschiedet sich nach mehr als zwei Jahrzehnten von ihrer Rolle als Sekretärin Miriam Stockl bei der beliebten ZDF-Serie Die Rosenheim-Cops. Mit der 25. Staffel, die am 7. Oktober startet, endet ihre Zeit in der Serie, in der sie den Zuschauern mit dem legendären Satz "Es gabat a Leich" in Erinnerung bleiben wird. Doch die Fans müssen nicht lange auf einen Ersatz warten: Schauspielerin Sarah Thonig (33), seit rund zehn Jahren in der Rolle der Christin Lange am Empfang des Polizeipräsidiums zu sehen, wird die vakante Position übernehmen, wie dpa nun berichtet.

Damit steigt die einstige Empfangsdame des Polizeipräsidiums zur Sekretärin auf. In der Erklärung des Senders heißt es dazu laut dpa: "Sarah ist seit 2014 Teil unseres Ensembles und hat mit ihrer authentischen, frischen Art das Publikum für sich gewonnen." Und weiter: "Ihr Rollenwechsel eröffnet uns neue dramaturgische Möglichkeiten, die wir mit viel Liebe zum Detail und gewohntem Humor erzählen werden." Gleichzeitig bedankte sich das ZDF bei Marisa für ihre langjährige Arbeit und wünschte ihr alles Gute auf ihrem weiteren Weg.

Obwohl Marisa nun neue Wege einschlägt, bleibt sie der Film- und Fernsehbranche auch außerhalb von "Die Rosenheim-Cops" eng verbunden. So wurde bekannt, dass die Schauspielerin im kommenden Mai erneut als Jurymitglied bei der Biennale Bavaria International im Einsatz sein wird. "Ich bin Jurymitglied bei der Biennale Bavaria International und ich freue mich, dass ich heuer wieder dabei sein darf", verriet Marisa kürzlich in einer Instagram-Story des Festivals. Ihre Aufgabe wird die Kategorie Spielfilm sein. Das renommierte Festival findet erneut an mehreren Standorten in Bayern statt, darunter Burghausen, Wasserburg am Inn und Marisas Heimatstadt Altötting.

IMAGO / imagebroker Marisa Burger, Schauspielerin

IMAGO / Future Image Sarah Thonig, Schauspielerin

Instagram / burger.marisa Marisa Burger, TV-Bekanntheit