Eva Green nach Unfall am "Wednesday"-Set im Krankenhaus

Eva Green (45) erlebt einen echten Schockmoment am Set von Wednesday: Während der Dreharbeiten zur dritten Staffel der Netflix-Hitserie hat sich die Schauspielerin nahe Dublin eine heftige Beinverletzung zugezogen. Wie Mirror berichtet, wurde der Dreh sofort gestoppt und medizinische Hilfe alarmiert. Die Französin wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo sie behandelt wurde. Noch ist unklar, wie genau es zu dem Unfall kam und welche Stunts oder Szenen sie gerade drehte, doch Fans der düsteren Addams-Family-Serie verfolgen die Nachrichten nun mit großer Aufmerksamkeit.

Ein Insider schildert, wie ernst die Situation zunächst wirkte: "Das war wirklich heftig. Eva hat sich verletzt und hatte offensichtlich Schmerzen. Die Produzenten wollten kein Risiko eingehen." Am Set wurden sofort Sanitäter gerufen, bevor Eva zur weiteren Behandlung in die Klinik gebracht wurde. Laut Quelle erholt sich die Schauspielerin inzwischen gut von der Verletzung, dennoch musste die Produktion vorübergehend ruhen. Die Dreharbeiten, die derzeit in der Nähe von Dublin stattfinden, wurden dem Bericht zufolge bis Ende des Monats verschoben, um der Darstellerin genug Zeit zur Genesung zu geben. Für Netflix ist die Serie ein absolutes Prestigeprojekt, das mit einem riesigen Budget und strengen Sicherheitsvorkehrungen produziert wird.

Für Fans von Eva hat der Unfall einen besonders bitteren Beigeschmack, da viele ihre große Rückkehr in eine ikonisch-düstere Rolle herbeigesehnt hatten. Die frühere Bond-Darstellerin hatte bereits angekündigt, dass sie als Tante Ophelia, der geheimnisvollen Schwester von Morticia Addams, eine ganz eigene Note in das Universum von "Wednesday" bringen will. Gegenüber Deadline schwärmte sie: "Ich kann es kaum erwarten, meinen eigenen Hauch von Verrücktheit zur Addams Family beizusteuern. Diese Serie ist eine wunderbar düstere und witzige Welt." Eva, die durch "Casino Royale" international berühmt wurde und seit Jahren für ihre eigenwilligen, oft sehr intensiven Rollen gefeiert wird, gilt als perfekte Besetzung für die finstere Verwandte, die am Ende der zweiten Staffel erstmals angedeutet wurde, als eine mysteriöse Frau im Schatten die blutige Warnung "Wednesday muss sterben" an die Wand schrieb.

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Getty Images Eva Green, Schauspielerin

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Francois Durand / Getty Images Schauspielerin Eva Green und ihre Mutter Marlene Jobert

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Netflix Tante Ophelia Addams in "Wednesday" Staffel 2