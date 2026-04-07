"Wednesday" Staffel drei bestätigt: Drehstart 2026 in Irland

Fans der Netflix-Serie Wednesday dürfen sich auf eine dritte Staffel freuen. Der Streaming-Dienst hatte bereits vor der Ausstrahlung der zweiten Staffel im August 2025 grünes Licht für weitere Folgen gegeben. Wie Gomez-Darsteller Luis Guzmán (69) im Dezember 2025 während eines Live-Q&As verriet, sollen die Dreharbeiten für die neue Staffel im Februar 2026 in Irland gestartet sein. Ursprünglich war der Produktionsbeginn bereits für Ende November 2025 angesetzt gewesen, dieser wurde jedoch verschoben. Wenn ein ähnlicher Zeitraum wie bei der zweiten Staffel zum Tragen kommt, könnten Fans ab Sommer 2027 mit neuen Folgen rechnen. Die zweite Staffel erschien etwa 16 Monate nach Drehstart auf Netflix.

Inhaltlich wird sich die dritte Staffel maßgeblich mit der mysteriösen Tante Ophelia beschäftigen. Im Finale der zweiten Staffel wurde enthüllt, dass Ophelia entgegen bisheriger Annahmen am Leben ist und offenbar von Großmutter Hester in einem Keller gefangen gehalten wird. An der Wand stand dort die düstere Botschaft "Wednesday muss sterben". Die Rolle der Ophelia wird von Eva Green (45) übernommen, wie Ende November 2025 bekannt wurde. Zudem stößt Winona Ryder (54) als Tabitha zum Cast. Auch die Suche nach Enid, die als frischgebackener Alpha an die kanadische Grenze geflüchtet ist, wird Wednesday und Onkel Fester beschäftigen.

Neben Jenna Ortega (23) kehren auch Emma Myers (24), Fred Armisen (59), Catherine Zeta-Jones (56), Luis Guzmán und Hunter Doohan für die neue Staffel zurück. Die Serienschöpfer Miles Millar und Al Gough erklärten gegenüber dem Hollywood Reporter, dass sie so viele Staffeln planen, wie Netflix ihnen gebe. Darüber hinaus wurde bereits ein eigenes Spin-off angekündigt, das Freds Onkel Fester ins Zentrum stellen soll. Die Hauptserie habe jedoch zunächst weiterhin Priorität vor dem Ableger. Auch die zweite Staffel wurde wie die geplante dritte Staffel in Irland gedreht, während die erste Staffel noch in Rumänien produziert worden war.

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Getty Images Der "Wednesday"-Cast bei der Premiere von Staffel 2 in London

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Netflix Tante Ophelia Addams in "Wednesday" Staffel 2

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Helen Sloan / Netflix Joonas Suotamo, Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Isaac Ordonez, Thing, Luis Guzmán, "Wednesday"