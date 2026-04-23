Erstes Bild zeigt neues Setting für "Wednesday"-Staffel drei

Die dritte Staffel von Wednesday rückt immer näher. Auf Instagram gibt Netflix jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack – und enthüllt dabei, dass es die düstere Protagonistin Wednesday Addams (Jenna Ortega, 23) an einen brandneuen Ort verschlägt. Während die Handlung sich bisher vor allem um die Nevermore Academy in den USA drehte, geht es dieses Mal nach Europa. Das erste Promo-Foto der dritten Staffel zeigt Darstellerin Jenna als Wednesday vor dem Pariser Eiffelturm. Inwiefern die Handlung die Hauptfiguren in die französische Hauptstadt führt, ist bisher noch nicht bekannt. Allerdings kündigt sich hier schon an, dass die neuen Folgen der Horror-Komödie neuen Schwung in die Serie bringen.

Ein Startdatum für die neue Staffel "Wednesday" gibt es zwar noch nicht, dafür hat die Produktion bereits begonnen. Gedreht wird in Irland, wie Luis Guzmán (69), Darsteller von Wednesdays Vater Gomez Addams, in einem Live-Q&A verriet. Eigentlich sollten die Dreharbeiten bereits im November vergangenen Jahres starten, doch aus unbekannten Gründen gab es eine Verzögerung bis Februar 2026. Dadurch ist etwa im Sommer 2027 mit einem Release zu rechnen. Die Handlung wird sicherlich an die Geschehnisse des Finales in Staffel zwei anknüpfen: Wednesdays beste Freundin Enid (Emma Myers, 24) verwandelte sich in einen Alpha-Wolf und flüchtete in Wolfsgestalt Richtung Norden nach Kanada – Wednesday lässt ihre Freundin natürlich nicht im Stich und macht sich zusammen mit ihrem Onkel Fester (Fred Armisen, 59) auf den Weg, Enid zu finden.

Neben den bekannten Gesichtern schließen sich in der dritten Staffel auch neue Darsteller dem Cast an. Dabei sind echte Stars: Eine zentrale Figur wird Wednesdays totgeglaubte Tante Ophelia spielen – denn diese ist entgegen aller Annahmen noch am Leben. Gespielt wird sie von Ex-Bondgirl Eva Green (45). Zusätzlich kommt Stranger Things-Darstellerin Winona Ryder (54) dazu. Ihre Rolle heißt Tabitha, allerdings ist noch nicht bekannt, um wen es sich dabei handelt. Die Dritte im Bunde ist Game of Thrones-Veteranin Lena Headey (52) in einer noch unbekannten Gastrolle. Weitere Neuzugänge sind noch nicht bekannt, aber sicher hat die dritte Staffel des "Addams Family"-Spin-offs noch einige Überraschungen im Ärmel.

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Bernard Walsh / Netflix Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams

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Jonathan Hession / Netflix Agnes, Wednesday und Enid, "Wednesday" Staffel 2

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Getty Images Eva Green beim Filmfestival in Venedig, August 2024