Vor "Wednesday": In diesen Projekten wirkte Eva Green mit

Eva Green (45) ist längst eine feste Größe in der Filmwelt. Ein Meilenstein ihrer Karriere war ihre Rolle als Vesper Lynd an der Seite von Daniel Craig (57) in James Bond 007 – Casino Royale. In einer ikonischen Szene begegnet sie dem Geheimagenten im Speisewagen des Zuges nach Montenegro und stellt sich mit den Worten "Ich bin das Geld" vor – woraufhin Bond schlagfertig antwortet: "Jeder Penny davon." Diese kurze, aber prägnante Interaktion setzte von Beginn an den Ton für die spannende und komplexe Dynamik zwischen den beiden Figuren und machte Eva zu einer unvergesslichen Bond-Darstellerin.

Neben ihrer Rolle in "James Bond" hat die Schauspielerin mit französischen Wurzeln an vielen weiteren bemerkenswerten Projekten mitgewirkt. Ob als rätselhafte Christine in dem Psychothriller "Nocebo" oder als Artemisia in der historischen Schlacht von "300: Rise of an Empire" – Eva beweist dabei stets ihre enorme Wandlungsfähigkeit. Auch in Produktionen von Kult-Regisseuren wie Tim Burton (67) war sie mehrfach zu sehen, unter anderem in "Dark Shadows" und "Die Insel der besonderen Kinder", was ihre Vorliebe für außergewöhnliche und düstere Charaktere unterstreicht.

Ihr Talent, das Publikum in geheimnisvolle Welten zu entführen, wird zuletzt auch mit ihrer Beteiligung an der beliebten Netflix-Serie Wednesday geschätzt. In der dritten Staffel wird Eva als opulente Tante Ophelia für schaurige Momente sorgen. "Eva Green hat auf der Leinwand immer eine fesselnde, einzigartige Präsenz mitgebracht – elegant, unheimlich und wunderschön unberechenbar. Diese Eigenschaften machen sie zur perfekten Wahl für Tante Ophelia", schwärmte der Serienschöpfer Miles Miller gegenüber Deadline. Und Eva selbst fiebert dem Dreh auch schon gespannt entgegen: "Diese Serie ist so herrlich dunkel und witzig, ich kann es kaum erwarten, der Addams-Familie meine eigene verrückte Note zu verleihen."

Getty Images Eva Green beim Red Carpet von "Battlefield" bei den 81. Filmfestspielen von Venedig

Imago Daniel Craig und Eva Green bei der Promotion zu "Casino Royale", 2006

Imago Eva Green bei der Premiere von "Dark Shadows" in Hollywood