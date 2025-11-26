Netflix-Hammer: Eva Green als Tante Ophelia in "Wednesday"

Wednesday-Fans dürften sich nach dem Finale von Staffel zwei gefragt haben: Wer war diese mysteriöse Frau, die im Kellerraum nur von hinten zu sehen war und die beunruhigende Botschaft mit Blut an die Wand schrieb? Jetzt gibt es die Auflösung: Wie Deadline berichtet, ist es keine Geringere als Eva Green (45), die in der dritten Staffel die Rolle der Tante Ophelia verkörpert und die den Zuschauern schon einmal einen Vorgeschmack auf die schaurig-schönen Momente der neuen Episoden gab. Damit ist der Cast neben Jenna Ortega (23), Catherine Zeta-Jones (56), Luis Guzmán (69) und Fred Armisen (58) um eine weitere Schauspielgröße gewachsen.

Die "Casino Royale"-Berühmtheit sei den Serienschöpfern zufolge die perfekte Besetzung. "Eva Green hat auf der Leinwand immer eine fesselnde, einzigartige Präsenz mitgebracht – elegant, unheimlich und wunderschön unberechenbar. Diese Eigenschaften machen sie zur perfekten Wahl für Tante Ophelia", schwärmt Miles Miller und betont abschließend: "Wir sind gespannt, wie sie die Rolle interpretiert und die Welt von 'Wednesday' erweitert."

Auch Eva selbst scheint die für sie vorgesehene Rolle als perfekte Herausforderung zu sehen. Die BAFTA-Award-Preisträgerin freue sich sehr, "die wunderbar verdrehte Welt von Wednesday als Tante Ophelia zu betreten". "Diese Serie ist so herrlich dunkel und witzig, ich kann es kaum erwarten, der Addams-Familie meine eigene verrückte Note zu verleihen", hält sie die Spannung hoch. Das Auftauchen von Tante Ophelia, die lange aus dem Leben ihrer Schwester Morticia Addams verschwunden war und damit einige offene Fragen hinterließ, wird, wie Schöpfer Miles verspricht, "wie eine Bombe in diese Familie einschlagen". Fans können also gespannt sein!

Getty Images Eva Green beim Filmfestival in Venedig, August 2024

Getty Images Der "Wednesday"-Cast bei der Premiere von Staffel 2 in London

Getty Images Eva Green, Schauspielerin