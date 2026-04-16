Diese Stars sind neu in "Wednesday" Staffel 3 dabei

Einige Namen waren schon verkündet worden. Nun wächst die Star-Besetzung von Staffel drei der Netflix-Erfolgsserie Wednesday nochmals weiter: Lena Headey (52), bekannt aus Game of Thrones, Andrew McCarthy aus "St. Elmo's Fire" und James Lance aus "Ted Lasso" stoßen als Gaststars zum Cast. Das bestätigte moviepilot. Die Dreharbeiten laufen derzeit in der Nähe von Dublin in Irland. Damit ist das Ensemble um drei prominente Namen reicher – und bekommt in der neuen Staffel gleich eine ganze Reihe frischer Gesichter zu sehen.

Das Trio gesellt sich zu den bereits zuvor angekündigten Neuzugängen, darunter Eva Green (45) als Tante Ophelia, Winona Ryder (54) als Tabitha, Chris Sarandon (83) als Balthazar sowie Noah Taylor, Oscar Morgan und Kennedy Moyer. Auch die Stammbesetzung ist wieder vollständig dabei: Jenna Ortega (23) kehrt als Wednesday Addams zurück, Catherine Zeta-Jones (56) und Luis Guzmán (69) spielen erneut Morticia und Gomez Addams, und Emma Myers (24), Billie Piper (43) sowie Fred Armisen (59) sind ebenfalls wieder mit von der Partie. Hinter der Kamera ist weiterhin Tim Burton (67) als Regisseur und ausführender Produzent tätig, während Alfred Gough und Miles Millar als Creators, Autoren und Showrunner fungieren.

Die dritte Staffel befindet sich also inmitten der Produktion – ein Umstand, der die Erwartungen der Fans weiter anheizt. Die zweite Staffel, die 2025 in zwei Teilen erschien, kletterte auf Platz fünf der meistgesehenen englischsprachigen Serien des Streamingdienstes und knüpfte damit an den Rekorderfolg der ersten Staffel an, die nach wie vor an der Spitze der Netflix-Charts steht. Die Dreharbeiten für Staffel drei wurden Anfang 2026 in Irland aufgenommen, nachdem der ursprünglich geplante Produktionsstart aus dem Herbst 2025 verschoben worden war.

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Getty Images Der "Wednesday"-Cast im Juli 2025

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Getty Images Lena Headey im Januar 2018

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Getty Images Jenna Ortega und Tim Burton bei der Premiere von "Wednesday", November 2022