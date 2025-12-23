Das wünscht sich Jenna Ortega für dritte "Wednesday"-Staffel

Jenna Ortega (23) macht den Fans von "Wednesday" Hoffnung: In einem Gespräch mit GamesRadar+ stellte die Schauspielerin klar, was sie sich für die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie wünscht – und das deckt sich auffallend mit den Erwartungen des Publikums. Nach dem gigantischen Hype der ersten beiden Staffeln will Jenna nicht einfach mehr vom Gleichen, sondern spürbare Entwicklung. Dreh- und Angelpunkt ihrer Forderung ist die Beziehung zwischen Wednesday und Morticia. Statt Dauerclinch sollen Mutter und Tochter künftig gemeinsam agieren, wenn die Serie mit neuen Folgen zurückkehrt. Und auch Wednesdays Bruder Pugsley soll nicht nur öfter auftauchen, sondern die Geschwisterdynamik deutlich frecher ausleben – mit den makabren Scherzen, die Fans der Addams-Familie seit Jahrzehnten lieben.

Konkret hofft Jenna auf ein Ende der familiären Reibereien. "Ich wünsche mir, dass Morticia und Wednesday aufhören zu streiten und zusammenarbeiten", sagte sie dem Magazin und verwies darauf, dass man in den letzten Folgen bereits eine Andeutung davon gesehen habe. Noch stärker will sie den Teamgeist von Frauen im Mittelpunkt wissen: "Es ist wirklich spannend und erfrischend, Frauen so dargestellt zu sehen." Rückendeckung bekommt sie von Catherine Zeta-Jones (56), die Morticia spielt – auch mit Blick auf Morticias kompliziertes Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter Hester Frump, verkörpert von Joanna Lumley (79). Ein weiteres Ziel: mehr direkte Szenen mit Isaac Ordonez als Pugsley. Jenna scherzte, die Serie brauche mehr der kultigen Geschwister-Gaudi: "Ich würde gerne mehr Mordversuche zwischen ihr und Pugsley sehen. Sie versucht nicht oft genug, ihn umzubringen! Ich will sowas sehen", sagte sie GamesRadar+. Für viele Addams-Fans ist genau dieser rabenschwarze Humor ein Muss.

Abseits der Serienstrategie zeigt Jenna, wie sehr ihr die Figur ans Herz gewachsen ist. Die Schauspielerin hat in Interviews wiederholt betont, wie viel ihr Authentizität und Zusammenhalt am Set bedeuten. Catherine wiederum gilt als ruhender Pol im Ensemble und hebt in Gesprächen oft den familiären Ton hinter den Kulissen hervor. Isaac, der Pugsley spielt, teilt auf Social Media gelegentlich Einblicke in die gemeinsame Arbeit und wirkt dort besonders gelöst, wenn das Team zusammen lacht. Diese kleinen Momente der Vertrautheit spiegeln den Wunsch wider, den Jenna nun auch auf dem Bildschirm sichtbarer machen will: eine schräge Familie, die trotz Sticheleien zusammenhält – und genau daraus ihren Charme bezieht.

Getty Images Jenna Ortega bei der Vorführung von "Hurry Up Tomorrow" in Las Vegas

Getty Images Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán und Isaac Ordonez auf der Premiere von "Wednesday"

Getty Images Jenna Ortega im Juli 2025