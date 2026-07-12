Hunter Doohan ist begeistert von "Wednesday"-Neuzugängen

Große Neuigkeiten für alle Fans der Netflix-Serie Wednesday: Mit Winona Ryder (54) und Eva Green (46) stoßen gleich zwei Ikonen des Genres zur dritten Staffel der Erfolgsserie. Mittendrin ist Hunter Doohan (32), der seit der ersten Folge mit dabei ist und nun gegenüber dem Magazin People schwärmte: "Ich liebe sie, vor allem aus 'Penny Dreadful'", sagte er über Eva mit Blick auf deren frühere Arbeit und ergänzte: "Billie Piper ist der Show in Staffel zwei beigetreten und ich war völlig aus dem Häuschen – und jetzt haben wir auch noch Eva dabei. Ich fühle mich so glücklich." Die Dreharbeiten zur neuen Staffel laufen derzeit in Dublin, Irland.

Eva spielt in der neuen Staffel Ophelia Frump – die Tante von Wednesday Addams und Schwester von Morticia Addams. Winona hingegen schlüpft in die Rolle einer geheimnisvollen Figur namens Tabitha. Hunter, der selbst die Figur Tyler Galpin verkörpert, ließ im Gespräch mit People durchblicken, wie sehr beide Neuzugänge bereits hinter den Kulissen beeindrucken: "Ich kann nichts darüber sagen, wie wir auf dem Set miteinander interagieren werden oder auch nicht, aber ja, sie sind wunderbar und alle sind so aufgeregt, sie dabei zu haben", erklärte er.

Während die Kameras in Irland weiter für "Wednesday" laufen, nutzt Hunter eine kurze Drehpause, um seinen neuen Horrorfilm "Evil Dead Burn" zu promoten – und auch hier steht die Wednesday-Crew voll hinter ihm. Er erzählte, dass Jenna, die schon lange Fan der "Evil Dead"-Reihe sei, ihn vor seiner Abreise zur Premiere in Paris noch persönlich mit den besten Wünschen verabschiedet habe. Generell unterstütze sich der Cast, zu dem neben Jenna und Hunter nun auch Winona und Eva gehören, bei allen Projekten abseits der Netflix-Serie und plane sogar gemeinsame Kinobesuche.

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Getty Images Hunter Doohan, Schauspieler

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Getty Images Eva Green beim Red Carpet von "Battlefield" bei den 81. Filmfestspielen von Venedig

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Getty Images Winona Ryder, Schauspielerin

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