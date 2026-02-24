Winona Ryder in dritter Staffel von "Wednesday" mit dabei

Winona Ryder (54) wird in der dritten Staffel der Netflix-Serie Wednesday zu sehen sein. Die Schauspielerin, die zuletzt in der erfolgreichen Serie Stranger Things mitwirkte, übernimmt eine Gastrolle in mehreren Episoden der düsteren Mystery-Serie über Wednesday Addams und ihre Zeit an der Nevermore Academy. Damit trifft Winona erneut auf Regisseur Tim Burton (67), mit dem sie bereits für vier Filme zusammengearbeitet hat, sowie auf Hauptdarstellerin Jenna Ortega (23), mit der sie erst kürzlich für "Beetlejuice Beetlejuice" vor der Kamera stand. Der Name ihrer Figur wird laut Deadline in Kürze bekannt gegeben.

Die Showrunner Al Gough und Miles Millar zeigten sich begeistert über die Verpflichtung der Schauspielerin: "Ihre legendäre Zusammenarbeit mit Tim Burton hat einige der unvergesslichsten Charaktere der Filmgeschichte geprägt. Wir haben es geliebt, mit ihr an 'Beetlejuice Beetlejuice' zu arbeiten, und könnten nicht begeisterter sein, sie in Nevermore willkommen zu heißen." Auch Tim selbst äußerte sich zu der Zusammenarbeit: "Ich bin so glücklich, dass Winona zu uns gestoßen ist, sie passt perfekt in diese Welt. Und sie ist eine liebe Freundin. Ich fühle mich immer glücklich, mit ihr zu arbeiten." Neben Winona wurde zudem Eva Green (45) für die Rolle der Ophelia Addams, der Schwester von Morticia Addams, verpflichtet.

Winona und Tim verbindet eine lange gemeinsame Filmgeschichte. Die Schauspielerin arbeitete für vier seiner Filme mit ihm zusammen, darunter "Beetlejuice" und dessen Fortsetzung, "Edward mit den Scherenhänden" sowie der animierte Film "Frankenweenie". Zudem drehte sie unter seiner Regie ein Musikvideo für The Killers. Mit "Stranger Things" war Winona zuletzt in einer der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt zu sehen, die nach fünf Staffeln vor Kurzem zu Ende ging. Die Serie belegte auf der Plattform Platz drei der beliebtesten englischsprachigen Serien, während "Wednesday" mit seinen ersten beiden Staffeln die Plätze eins und fünf belegt.

Getty Images Winona Ryder, Schauspielerin

Getty Images Jenna Ortega und Tim Burton bei der Premiere von "Wednesday", November 2022

Imago Eva Green bei der Premiere von "Dark Shadows" in Hollywood