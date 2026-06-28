Karen Heinrichs spricht offen über ihren Bikini-Frust

Karen Heinrichs (52) hat offen über ein Thema gesprochen, das viele Frauen kennen dürften: Körperunsicherheiten und der lange Weg zu mehr Selbstakzeptanz. Die Moderatorin des Sat.1-"Frühstücksfernsehens", die unverblümt über eine beunruhigende Erfahrung mit Botox sprach, verriet in ihrem Podcast "Redebedarf" gemeinsam mit ihrem Co-Host Matthias Killing (46), dass sie jahrelang keinen Bikini tragen mochte – und erklärte später auch den Grund. "Ich habe jetzt auch wieder einen Bikini. Jahrelang habe ich mich nicht getraut, einen Bikini zu tragen." Matthias zeigte sich davon sichtlich überrascht und kommentierte das scherzhaft mit: "Das finde ich richtig gut, was für ein Quatsch auch."

Der Grund für Karens Unsicherheit lag vor allem in den Veränderungen, die ihre beiden Schwangerschaften an ihrem Körper hinterlassen haben. Sie beschreibt ihren Bauch heute selbst humorvoll als "Ziehharmonikabauch" – entstanden durch einen "Riesenbauch" während der Schwangerschaften, langes Stillen und ein Bauchnabelpiercing, das durch die Dehnung zusätzlich Spuren hinterlassen hat. "Wenn ich jetzt dusche, zeige ich meinen Bauch auch extra vor meiner Tochter, damit sie mit einem gesunden Körpergefühl aufwächst." Nichtsdestotrotz schwinden Zweifel nicht von heute auf morgen: "Aber am Strand denke ich dann: hinten dieses scheißhässliche Arschgeweih und vorne mein Knitterbauch, und deshalb bin ich jahrelang im Badeanzug herumgelaufen." Inzwischen hat sie ihren Frieden damit gemacht. "Ich denke mittlerweile: Scheiß doch der Hund drauf, ist mir doch scheißegal, was ihr alle denkt. Ich will mich nicht quälen", betonte Karen im Podcast.

Die 52-Jährige ist ohnehin bekannt dafür, ihren Fans persönliche Einblicke – auch zu ihrem turbulenten Familienleben – zu geben. Erst vor wenigen Wochen sprach sie auf Instagram über eine schwere Phase ihres Lebens und thematisierte die Schamgefühle, die sie nach der Trennung von ihrem Kindsvater begleiteten. Damals wie heute zielt Karen darauf ab, anderen Frauen Mut zu machen – sei es beim Umgang mit dem eigenen Körper oder beim Loslassen gesellschaftlicher Erwartungen. Im Podcast sprach sie außerdem davon, dass sie gerade das Reiten für sich entdeckt hat, obwohl sie nach eigener Aussage noch nicht galoppieren kann. Dass sie dafür angeblich bereits zu alt sei, weist sie entschieden zurück: "Wenn Träume ein Ablaufdatum haben, ist das doch total traurig."

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Imago Moderatorin Karen Heinrichs beim 15. Hope Jubiläumskonzert auf dem Areal der Filmnächte am Königsufer in Dresden, 07.08.2021

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Imago Matthias Killing, 2021

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Getty Images Moderatorin Karen Heinrichs

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