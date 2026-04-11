Nachfolger steht: Thore Schölermann hört bei "The Voice" auf

Bei The Voice of Germany steht ein Moderatorenwechsel bevor: Nach 14 Jahren verabschiedet sich Thore Schölermann (41) aus der Erfolgsshow. Der SAT.1-Star möchte in Zukunft kürzertreten und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen – und sich zusätzlich stärker um seine Fast-Food-Filialen kümmern. Laut Bild steht sein Nachfolger bereits fest: Matthias Killing (46) soll die Moderation der kommenden Staffel übernehmen. Der Sender setzt somit auf ein vertrautes Gesicht aus den eigenen Reihen.

Matthias ist für SAT.1-Fans alles andere als ein Unbekannter. Der Moderator prägt seit Jahren das "Frühstücksfernsehen" und hat seinen Vertrag dort erst vor Kurzem um weitere zwei Jahre verlängert. Zusätzlich steht er für das Sportformat "ran" vor der Kamera und war gerade erst beim "Founder Summit" in Wiesbaden im Einsatz, wo er vor 17.000 Besuchern durch das Programm führte – gemeinsam mit prominenten Gästen wie Wolfgang Grupp und Elyas M'Barek (43). Bei "The Voice of Germany" wird Matthias nach Stefan Gödde (50), Doris Golpashin (45), Annemarie Carpendale (48) und Lena Gercke (38) bereits der sechste Moderator in der Geschichte der Show, die auf einer Idee von TV-Produzent John de Mol (70) basiert. Offen ist bislang, welche Coaches 2026 auf den roten Stühlen Platz nehmen werden. SAT.1 erklärte auf Anfrage: "Welche Coaches 2026 auf den magischen roten Stühlen sitzen und welches Duo moderiert, werden SAT.1 und ProSieben rechtzeitig zum Start verkünden."

Für Thore bedeutet der Abschied von "The Voice of Germany" einen weiteren Schritt, um sein Berufsleben stärker an seine privaten Prioritäten anzupassen. Der Schauspieler und Moderator hatte sich bereits zuvor aus dem Kids-Ableger der Show verabschiedet. Im Finale führte stattdessen Wincent Weiss (33) an der Seite von Melissa Khalaj (36) durch die Sendung. Nun legt Thore den Fokus abermals auf seine Rolle als Familienmensch – und auf seine unternehmerischen Projekte außerhalb der Unterhaltungsbranche. Während sich der langjährige Gastgeber privat mehr Zeit für seine Liebsten nimmt und seine Restaurantprojekte im Blick behält, wächst das Netzwerk an bekannten Gesichtern rund um die Musikshow weiter. Künftig wird Matthias bei "The Voice of Germany" eine prägende Rolle einnehmen.

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Imago Thore Schölermann bei den GQ Men of the Year Awards, November 2025

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Getty Images Matthias Killing, Moderator

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Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schörlemann mit ihrem Baby im August 2024