Matthias Killing träumt von Rolle bei "Das Traumschiff"

Nach seinem Gastauftritt in der Serie "Die Landarztpraxis" hat Matthias Killing (46) Blut geleckt – und jetzt ein neues Schauspielerziel im Blick. Im Podcast "Redebedarf – mit Karen und Matze", den er gemeinsam mit seiner Sat.1-Kollegin Karen Heinrichs (52) betreibt, verriet der Moderator des "Sat.1-Frühstücksfernsehens" seinen großen Traum: Er möchte unbedingt eine Rolle beim ZDF-Traumschiff ergattern. Und er hat sogar schon eine ganz konkrete Vorstellung davon, was er dort tun würde.

Bei Karen stieß Matthias' neues Ziel zunächst auf amüsiertes Staunen. "Oh! Das ist aber ein großes Ziel!", reagierte sie auf seine Ankündigung. Doch er ließ sich davon nicht beirren und legte gleich nach: "Ich möchte auf dem 'Traumschiff' Bingo spielen!" Karen konterte daraufhin schlagfertig, dass das ja praktisch sei – dann könne er einfach wieder sich selbst spielen und brauche keine Schauspielschule. Matthias ließ das mit einem Lächeln und den Worten "Wer weiß, wohin die Reise geht!" offen.

Sein Wunsch nach dem Bingo-Job an Bord kommt nicht von ungefähr. Matthias begann seine Karriere nämlich als Animateur auf einem Kreuzfahrtschiff der Aida-Flotte – direkt nach dem Abitur. Ein Auftritt beim Traumschiff wäre für ihn also so etwas wie eine Rückkehr zu seinen beruflichen Anfängen. Den ersten Schritt in die Schauspielwelt hat er kürzlich bereits gewagt: In der vierten Staffel von "Die Landarztpraxis" spielte er sich selbst als Fernsehmoderator, der in einem Hotel übernachtet. Abseits seiner Schauspielambitionen steht für Matthias ohnehin ein großer neuer Schritt bevor – er übernimmt ab Herbst 2026 die Moderation von The Voice of Germany und wird damit gemeinsam mit Melissa Khalaj (37) durch die 16. Staffel der Castingshow führen.

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Getty Images Matthias Killing im Dezember 2024

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Getty Images Matthias Killing, Moderator

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Joyn Michael Patrick Kelly und Melissa Khalaj bei "The Voice Kids" 2026