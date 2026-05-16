Karen Heinrichs schämte sich für Trennung vom Kindsvater

Karen Heinrichs (52) gewährt ihren Fans einen ungewöhnlich offenen Einblick in eine schwere Phase ihres Lebens: Die Sat.1-"Frühstücksfernsehen"-Moderatorin hat auf Instagram über die Zeit nach ihrer ersten Trennung gesprochen – und über starke Schamgefühle, die sie damals begleiteten. Zu einem Foto, auf dem Karen entspannt lächelnd vor Umzugskartons sitzt, blickt sie auf diese Vergangenheit zurück und formuliert sehr persönliche Zeilen für ihre Community. Gegenüber ihren Followern macht die TV-Bekanntheit deutlich, dass sie mit ihrem Posting vor allem anderen Frauen Mut machen möchte.

In dem langen Text beschreibt Karen, wie sehr sie unter dem Ende der Beziehung gelitten hat. "Nach meiner ersten Trennung habe ich mich vor mir selbst geschämt, 'meinen' Mann nicht 'halten' zu können", so die Moderatorin. Besonders schwer sei für sie der Gedanke gewesen, ihrem Sohn keine "richtige" Familie mehr bieten zu können. Zusätzlich habe sie der Druck von außen belastet: Karen erklärt, sie habe große Angst gehabt, die Erwartungen ihrer Eltern nicht zu erfüllen oder von ihrem Umfeld als Außenseiterin abgestempelt zu werden. Mit ihren ehrlichen Worten spricht sie Gefühle an, die viele Getrennte und Alleinerziehende kennen dürften.

Mit der Zeit habe sich ihre Sicht auf die Situation jedoch stark verändert. In ihrem Beitrag erzählt Karen, dass sich ihre Scham schließlich in Stolz verwandelt habe. Heute wolle die Moderatorin Alleinerziehenden zeigen, dass sie sich nicht verstecken müssen. Ihre klare Botschaft an andere Frauen fasst sie in einem empowernden Satz zusammen: "Liebe Single-Mütter, dies ist ein Reminder: Ihr seid nicht makelhaft, ihr seid fabelhaft", schreibt sie. Privat zeigt sich Karen ihren Fans im Netz immer wieder nahbar, teilt Einblicke aus ihrem Alltag als Mutter und ihrem turbulenten Leben als Moderatorin. Dabei unterstreicht sie mit Posts wie diesem immer wieder, wie wichtig ihr gegenseitige Unterstützung und offener Austausch in ihrer Community sind.

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Imago Moderatorin Karen Heinrichs beim 15. Hope Jubiläumskonzert auf dem Areal der Filmnächte am Königsufer in Dresden, 07.08.2021

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Instagram / karen_heinrichs Karen Heinrichs, TV-Moderatorin

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Getty Images Moderatorin Karen Heinrichs

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