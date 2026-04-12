Möglicher "The Voice"-Nachfolger: Das sagt Thore Schölermann

Thore Schölermann (41) hat sich in seiner Instagram-Story zu dem möglichen Nachfolger bei The Voice of Germany geäußert – und dabei reichlich Lob für Matthias Killing (46) übrig gehabt. Nachdem Bild über den angeblichen neuen Job des "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderators berichtet hatte, meldete sich Thore am Wochenende zu Wort. Er habe schon seit "ein bisschen länger" gewusst, wer ihm nachfolgen soll – und war von Anfang an begeistert. Matthias sei einfach "ein guter Typ", so der Moderator, der "The Voice" seit 2012 durch 14 Staffeln begleitet hat.

In seiner Story betonte Thore, dass Matthias nicht nur ein guter Moderator und musikalisch sei, sondern vor allem auch ein "Herzensmensch". Das sei ihm besonders wichtig, denn die empathische Begleitung der Talente und deren Familien vor, während und nach den Auftritten sei "ein ganz wichtiger Punkt" bei dem Format. Mit einem direkten Gruß an seinen mutmaßlichen Nachfolger schloss Thore seine Botschaft: "Es hätte keinen besseren erwischen können." Offiziell bestätigt ist Matthias' Übernahme der Moderation bislang jedoch noch nicht.

Vor einem Tag hatte Bild berichtet, dass Matthias bei "The Voice of Germany" übernehmen soll. Für Fans ist der beliebte Moderator längst kein Unbekannter mehr: Seit Jahren ist er das Gesicht des "Frühstücksfernsehen" und präsentierte auch große Events wie das "Founder Summit". Damit setzte der Sender auf eine vertraute Größe aus den eigenen Reihen. Matthias wäre bereits der sechste Moderator in der Geschichte der Castingshow, die von TV-Produzent John de Mol erdacht wurde. Wer im kommenden Jahr in der Jury sitzt, bleibt allerdings noch offen. SAT.1 versprach, die Namen zum Staffelstart bekanntzugeben.

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Getty Images Thore Schölermann, 2023 in München

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Getty Images Matthias Killing, Moderator

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Getty Images Matthias Killing im Dezember 2024