Das steckt hinter Moderatorin Karen Heinrichs' TV-Pause

Fans des Sat.1-"Frühstücksfernsehens" rieben sich gestern Morgen verwundert die Augen: Statt Karen Heinrichs (52) führte plötzlich Kollege Chris Wackert (37) durch die Sendung. Hinter der unangekündigten Vertretung steckte allerdings keine Krankheit, sondern ein ganz persönlicher Grund. Wie Karen später auf Instagram erklärte, hatte sie sich ihre kleine TV-Pause ganz bewusst genommen. Denn: Ihre Tochter verbringt die kommenden drei Wochen bei ihrem Vater, und den letzten gemeinsamen Tag vor dem Abschied wollte die Berlinerin offenbar in vollen Zügen mit ihr genießen – fernab von Studio, Kameras und Scheinwerfern.

Karen lebt vom Vater ihrer Tochter getrennt, und mit dem Beginn der Sommerferien steht das Wechselmodell im Vordergrund. Dass Chris für sie einsprang, ermöglichte ihr diesen wichtigen Familienmoment. In ihrer Instagram-Story berichtete sie nicht nur von ihrer eigenen Situation, sondern teilte auch Nachrichten von Followern, die von ähnlichen Erfahrungen erzählten. Einer Followerin, die schilderte, wie schwer ihr diese Zeiten fielen, antwortete Karen: "Ja, das hört wohl nie auf. Machen wir es uns so schön es geht … und arbeiten alles ab, damit wir dann mehr Qualitätszeit für die Mädels haben." Gleichzeitig betonte sie, wie dankbar sie dafür sei, dass der Vater ihrer Tochter sich zuverlässig kümmere. Die kinderfreie Zeit nutzt sie nun bewusst, um berufliche Termine vorzuziehen – und sich auch mal etwas für sich selbst zu gönnen. Den ersten Abend ohne ihre Tochter verbrachte sie bei einem Konzert der Sängerin Robyn (47).

Karen gehört seit Jahren zum festen Moderatorenstamm des Sat.1-"Frühstücksfernsehens" und ist bekannt dafür, auch private Themen offen anzusprechen. So plauderte sie in ihrem Podcast "Redebedarf" unter anderem schon über Körperunsicherheiten und verriet, dass sie sich jahrelang nicht getraut hatte, einen Bikini zu tragen. Auch ihre Erfahrungen mit Schönheitseingriffen thematisierte sie bereits ungeschönt. Ihre Social-Media-Auftritte nutzt sie damit nicht nur, um Einblicke hinter die Kulissen des "Frühstücksfernsehens" zu geben, sondern auch, um über Gefühle, Selbstakzeptanz und den oft herausfordernden Alltag als getrennt lebende Mutter zu sprechen.

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Imago Moderatorin Karen Heinrichs beim 15. Hope Jubiläumskonzert auf dem Areal der Filmnächte am Königsufer in Dresden, 07.08.2021

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Imago Karen Heinrichs moderiert die 17. HOPE-Gala im Schauspielhaus Dresden zugunsten von HOPE Cape Town

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Getty Images Moderatorin Karen Heinrichs

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